Η Νατάσα Θεοδωρίδου στα γενέθλια του συντρόφου της: «Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη»

Ο Γιάννης Καρυπίδης είχε γενέθλια την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και η Νατάσα Θεοδωρίδου ήταν εκεί για να του ευχηθεί. Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο στα social media, με τον σύντροφό της να κρατάει και να σβήνει την τούρτα του. Η γιορτή έγινε σε γνωστό μαγαζί της Αθήνας, παρουσία στενών συγγενών και φίλων του ζευγαριού.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου πήγε στα γενέθλια του συντρόφου της, με την μεγάλη της κόρη, Χριστιάνα Μπέτα. Σε Instagram story που μοιράστηκε η τραγουδίστρια με τους ακολούθους της, η ίδια στεκόταν δίπλα στον Γιάννη Καρυπίδη και κρατούσε την κόρη της αγκαλιά.

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«Χρόνια σου όμορφα και πολλά δικέ μου Γιάννη Καρυπίδη» σημείωσε πάνω στο βίντεο. Σε άλλο Instagram story που αναδημοσίευσε ο Γιάννης Καρυπίδης, το ζευγάρι πόζαρε ανάμεσα στους καλεσμένους του.

Το ζευγάρι είναι μαζί από τον Μάρτιο του 2025. Κατάφεραν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για περίπου 1,5 χρόνο. Πλέον δεν κρύβουν την ευτυχία τους, με τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους να πυκνώνουν στο πέρασμα του χρόνου.

Η Νατάσα Θεοδωρίδου μένει στα νότια προάστια, ενώ ο Γιάννης Καρυπίδης ζει και εργάζεται στα βόρεια προάστια. Ωστόσο, η τραγουδίστρια τον επισκέπτεται πολύ συχνά και περνούν μαζί όλο τον ελεύθερο χρόνο τους.

Ο Γιάννης Καρυπίδης ασχολείται ενεργά με το εμπόριο, την ανάπτυξη προϊόντων και τις εξαγωγές. Το περιβάλλον του έχει αναφέρει ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος της δουλειάς. Δεν του αρέσει η άσκοπη προβολή στα media. Έχει δύο γιους, τον Κώστα και τον Θωμά, από τον προηγούμενο γάμο του.