Φίλιππος Πλιάτσικας: Στην αρχή της καριέρας μου είχα ανοίξει πιτσαρία με τον αδερφό μου, δεν ήξερα να μαγειρεύω

Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας έδωσαν μία σπάνια κοινή συνέντευξη και μίλησαν για το ξεκίνημα της καριέρας τους ως Πυξ Λαξ, ενώ δε δίστασαν να αναφερθούν και στις οικονομικές δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει.

Μάλιστα και οι δύο τραγουδιστές αποκάλυψαν ότι έχουν κάνει επιχειρηματικές κινήσεις. Ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ο Μπάμπης Στόκας ήταν καλεσμένοι τη Δευτέρα (07.09.2026) στην εκπομπή «Studio στις 3» και ο πρώτος παραδέχτηκε ότι είχε πιτσαρία αλλά δεν ήξερε να μαγειρεύει.

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««Είχαμε μεγάλα όνειρα. Δεν είχαμε μικρά όνειρα. Ώστε και να χάσουμε πάνω στον αγώνα, να μην τρέχει και τίποτα», δήλωσε ο Μπάμπης Στόκας.

«Εγώ πολλές (σ.σ. σκέφτηκα να τα παρατήσω). Γενικά. Στην αρχή όχι, δεν το είχα σκεφτεί. Στην πενταετία το σκέφτηκα. Για διάφορα», πρόσθεσε.

«Δυσκολίες πολλές. Εγώ στην αρχή, έτσι κι αλλιώς, είχα ανοίξει πιτσαρία με τον αδερφό μου, είχα πάρει άλλη, άλλη κατεύθυνση. Ήταν στην Αγίου Μελετίου. Όπου δεν ήξερα να μαγειρεύω», ανέφερε με τη σειρά του ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

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«Αλλά ήταν τραγικός ο τύπος», σχολίασε με χιούμορ ο Μπάμπης Στόκας.

«Δεν ήξερα να μαγειρεύω τίποτα», παραδέχτηκε ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

«Πήρα μια καρμπονάρα μια φορά δηλαδή που είχανε φτιάξει και την έβαλα σε φούρνο», είπε ακόμα ο Μπάμπης Στόκας.

«Εμείς μαγειρεύαμε. Ε, ποιος να τη μαγείρευε; Δεν υπήρχε σάλιο. (Γελάει). Κράτησε ένα δύο χρόνια σίγουρα. Μετά αρχίσαμε και παίζαμε. Φαντάσου τότε δεν ήξερα ότι έπρεπε να σουρώνω τα μακαρόνια και τα έβαζα στο ταψί με νερό. Αλλά άνοιξα ιταλικό», είπε ακόμα ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

«Ήμασταν θαρραλέοι πολύ, με θράσος. Ήταν δική μου η ιδέα. Έπρεπε να βρούμε ένα τρόπο να υπάρχουμε, να ζούμε, να βγάζουμε τα προς το ζην. Τα μεροκάματα και αυτά ήταν πολύ χαμηλά και είναι ακόμα πιο χαμηλά σήμερα, για να τα πούμε και αυτά. Οπότε ψαχτήκαμε στην επιχειρηματικότητα. Μετά, γίναμε expert. Ο αδερφός μου έγινε πολύ καλός. Εξελίχθηκε σε πολύ καλό μάγειρα. Τους πρώτους μήνες ήμασταν χάλια», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Μπάμπης Στόκας εξομολογήθηκε: «Δεν κάνω για επιχειρηματικότητες εγώ. Το έκανα δύο τρεις φορές. Δεν είμαι. Είχα ανοίξει και εγώ πιτσαρία στην καραντίνα στην Καλαμάτα. Δεν κάνω για τέτοια πράγματα. Δεν κάνω, δεν κάνω. Ίσως αν μαγείρευα εγώ να ήταν καλύτερα, αλλά δεν κάνω για επιχειρηματικότητα. Δεν κάνω γι’ αυτά τα πράγματα. Το έχω πάρει απόφαση αυτό. Άνοιξα ένα beach bar με φοβερά αποτελέσματα, σε λάθος μέρος».