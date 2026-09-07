Η Δώρα Χρυσικού κινείται νομικά για την ψεύτικη φωτογραφία της: Η διασπορά ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει αναστάτωση

Η Δώρα Χρυσικού στο παρελθόν έδωσε μία γενναία μάχη με τον καρκίνο και κατάφερε να βγει νικήτρια. Μάλιστα, πολλές φορές έχει μιλήσει στο παρελθόν για την περιπέτεια της υγείας της, για να δώσει δύναμη σε άλλους ανθρώπους που δίνουν ανάλογες μάχες στη ζωή τους.

Τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχει κυκλοφορήσει διαδίκτυο μια ψεύτικη φωτογραφία της γνωστής ηθοποιού, στην οποία εμφανίζεται δήθεν να υποβάλλεται ξανά σε θεραπεία κατά του καρκίνου. Η Δώρα Χρυσικού τη Δευτέρα (07.09.2026) δημοσίευσε μία ανακοίνωση σχετικά με το ζήτημα, υπογραμμίζοντας ότι την υπόθεση έχει αναλάβει ο δικηγόρος της.

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«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απολύτως ψευδείς δημοσιεύσεις σχετικά με την κατάσταση της υγείας μου, σύμφωνα με τις οποίες δήθεν νοσώ εκ νέου και υποβάλλομαι σε νέα θεραπεία.

Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Μάλιστα, συνοδεύονται από κατασκευασμένες ή ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες μου, οι οποίες χρησιμοποιούνται με τρόπο που δημιουργεί σκοπίμως την εντύπωση ότι πρόκειται για πρόσφατο και πραγματικό φωτογραφικό υλικό.

Στο παρελθόν επέλεξα συνειδητά να μιλήσω δημόσια για την περιπέτεια της υγείας μου, με την ελπίδα ότι η προσωπική μου εμπειρία θα μπορούσε να δώσει δύναμη και στήριξη σε άλλους ανθρώπους που νοσούν. Η επιλογή μου αυτή δεν αποτελεί και δεν θα μπορούσε να αποτελεί άδεια προς οποιονδήποτε να κατασκευάζει ψευδείς ειδήσεις για την υγεία μου ή να χρησιμοποιεί την εικόνα και το όνομά μου για τη δημιουργία παραπλανητικού περιεχομένου.

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Η διασπορά αυτών των ψευδών πληροφοριών έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση όχι μόνο σε εμένα, αλλά και στην οικογένεια, στους φίλους και στους ανθρώπους του περιβάλλοντός μου, οι οποίοι αιφνιδιάστηκαν από δημοσιεύματα που παρουσιάζουν ως πραγματικό ένα ανύπαρκτο γεγονός.

Για τον λόγο αυτό έχω ήδη αναθέσει τον πλήρη νομικό χειρισμό της υπόθεσης στην πληρεξούσια δικηγόρο μου, προκειμένου να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία της προσωπικότητας, της εικόνας και των δικαιωμάτων μου.

Καλώ κάθε ιστοσελίδα, μέσο ενημέρωσης, σελίδα ή λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που έχει αναπαράγει το συγκεκριμένο ψευδές περιεχόμενο να προβεί άμεσα στην αφαίρεσή του και να απέχει από οποιαδήποτε περαιτέρω δημοσίευση ή αναπαραγωγή του.

Από τούδε και στο εξής, κάθε δημιουργία, δημοσίευση ή αναπαραγωγή αντίστοιχου ψευδούς ή παραπλανητικού περιεχομένου θα αντιμετωπίζεται με την άσκηση κάθε νόμιμου αστικού και ποινικού μέσου κατά παντός υπευθύνου.

Δώρα Χρυσικού», ανέφερε η ανακοίνωση της Δώρας Χρυσικού.

Σημειώνεται ότι μία μέρα νωρίτερα η Δώρα Χρυσικού είχε μιλήσει για το ζήτημα με την ψεύτικη φωτογραφία της στην εκπομπή «Εξελίξεις τώρα».