Μιχάλης Ρέππας: «Με τον Θανάση Παπαθανασίου είμαστε αυστηροί και σκληροί – Δεν κοιτάζουμε τα social των ηθοποιών, αυτά είναι βλακείες»

Ο Μιχάλης Ρέππας ήταν καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 και μίλησε για όλα με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου.

Ο γνωστός σεναριογράφος κάθισε στον καναπέ με τους δύο οικοδεσπότες και μίλησε για την καριέρα του στην τηλεόραση, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Ο Μιχάλης Ρέππας δήλωσε ότι δεν κοιτάζει τα social media των ηθοποιών, χαρακτηρίζοντας το «παιχνίδι με τους followers» ως βλακείες.

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«Οι ρόλοι εναλλάσσονται μεταξύ μας. Άλλες φορές θυμώνω εγώ πιο πολύ, άλλες φορές ο Θανάσης. Όλοι είμαστε πολύ αυστηροί και πάρα πολύ σκληροί», είπε ο Μιχάλης Ρέππας.

«Άκουσε να σου πω, ακριβώς αυτό που έχεις κι εσύ όταν μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Πολύ σκληρά θα διαλέξεις είτε ότι είναι πιο οικονομικό, τον καλύτερο συνδυασμό. Μπορεί να πάρεις αυτό που ναι, ό,τι νομίζεις εκείνη την ώρα ότι σε συμφέρει καλύτερα και ότι χρειάζεσαι περισσότερο. Δε λες ας πούμε α τι ωραία! Ας πούμε δέκα ας πούμε μάρκες απορρυπαντικών πλυντηρίου. Όλοι κάνανε προσπάθεια.

Σήμερα θα πάρω αυτή τη μάρκα, αύριο θα πάρω αυτή τη μάρκα, μεθαύριο την άλλη φορά την άλλη. Δεν πας έτσι. Άμα μια μάρκα σε βολέψει, εκεί θα πηγαίνεις συνέχεια. Έτσι δεν δεν πας σοσιαλιστικά. “Πάρε κι εσύ, πάρε κι εσύ”. Όχι, δεν τους βοηθάς. Όταν διαλέγεις ας πούμε από τον κατάλογο που έχει το Netflix ξέρω γω το Εrtflix όποιο θέλεις, έτσι δεν πας ότι όλοι προσπάθησαν. Θα δω κι αυτό, θα δω κι αυτό. Δε θα σου φτάσει η ζωή ολόκληρη», πρόσθεσε ο Μιχάλης Ρέππας.

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«Ο Ματ Ντέιμον μ’ αρέσει πάντα. Η “Οδύσσεια” δεν με ενθουσίασε. Ο Ματ Ντέιμον μ’ αρέσει πάντα. Θέλω να πω, αν μπορούσες να έχεις αυτού του ύψους ηθοποιούς πάντα και στους δέκα ρόλους δεν μπορείς γιατί δύο τρεις είναι οι πρωταγωνιστικοί. Θέλω να πω, εγώ θα ήθελα μόνο Ματ Ντέιμον να έχω» ξεκαθάρισε ακόμα.

«Δεν κοιτάζω τα social των ηθοποιών, δεν έχω ούτε εγώ. Κοίταξε αυτά νομίζω ότι είναι λίγο βλακείες. Δεν αυτό που συμβαίνει στα social media νομίζω ότι είναι ένα δείγμα του τι συμβαίνει στην κοινωνία, αλλά δεν είναι και απόλυτο. Δηλαδή πολλά πράγματα έχω δει να διαψεύδονται. Δηλαδή κάποια στιγμή κάτι είπα που δεν έχει σημασία τι εγώ και μου είπαν ότι γράφτηκαν στα media και λέω πω πω κάνω κακό στη δουλειά μας, τι βλάκας είμαι, γιατί το χειρίστηκα έτσι. Αυτό για το οποίο ανησυχούσα συγκεκριμένα ήταν οι “Συμπέθεροι από τα Τίρανα”. Δεν έπαθε τίποτα. Ότι ναι, ας πούμε κάποιος κόσμος θα επηρεαστεί και δεν θα δει τους “Συμπέθερους από τα Τίρανα”», εξομολογήθηκε ακόμα.

Επίσης, μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Θανάση Παπαθανασίου υπογράμμισε: «Ευτυχώς λειτουργούμε ακόμα σαν boomers και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου όλο αυτό το πλέγμα των απαγορεύσεων. Γιατί μας ευλόγησε ο Θεός και κάναμε καριέρα μια άλλη στιγμή και τώρα επειδή είμαστε γέροι, μας ντρέπονται ακόμα κι αν θα θέλαν σε κάποιο κανάλι να μας πουν κάτι. Ντρέπονται. Ντρέπονται τα άσπρα μας μαλλιά και δεν μας το λένε. Είναι τόσο απλό.

Ο Θανάσης κι εγώ έχουμε μπαλώσει για πράγματα που ο ένας έλεγε κι ο άλλος διαφωνούσε. Γιατί; Ότι όχι, αυτό θίγει την τάδε ομάδα. Όχι, ρε παιδάκι μου, δεν γουστάρω να γράψουμε ένα αστείο εις βάρος τον τάδε. Αυτό μας ή εις βάρος ενός συγκεκριμένου προσώπου. Εμένα δεν μ’ αρέσει να προσβάλλω ούτε ομάδες ούτε ούτε».

«Από την άλλη όμως, όταν μαθαίνω ότι ξέρω ένα διαφημιστικό σποτ με τον Χρήστο Λούλη που μιλούσε υποτίθεται με μια γκομενίτσα χαζή μάλλον, που του έλεγε να βγούνε κατά τη διάρκεια της καραντίνας κι αυτός έλεγε να μη βγούμε κι αυτή έλεγε διάφορες βλακείες και βγήκαν οι φεμινιστικοί σύλλογοι και το κόψανε. Και λες μα πώς θα κάνω κωμικό; Πώς θα κάνω κωμωδία; Πώς θα κάνω κωμικό σποτ αν η γκόμενα αυτή δεν είναι χαζή; Δηλαδή η κωμωδία είναι η πατρίδα του χαζού, δηλαδή του αφελούς αν μη τι άλλο. Αν είναι ας πούμε α, μη θίξω τις γυναίκες, μη θίξω τις ξανθιές», ανέφερε στη συνέχεια.

«Λέμε η κωμωδία είναι η πατρίδα των ελαττωμάτων. Άρα πρέπει να απεικονίσουμε ελαττώματα ανθρώπινα», κατέληξε μιλώντας για την κωμωδία και το political correct.