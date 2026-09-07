Άννα Βίσση: Η χαριτωμένη πόζα στο Instagram και οι προετοιμασίες της συναυλίας της στο ΟΑΚΑ

Η Άννα Βίσση μετρά αντίστροφα ώσπου να ανέβει στη σκηνή του ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της και να μαγέψει τους θαυμαστές της με την υπέροχη φωνή της και τις διαχρονικές επιτυχίες της.

Η διάσημη καλλιτέχνιδα αυτές τις ημέρες βρίσκεται υπ’ ατμόν για να ρυθμίσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες, ενώ το βράδυ της Κυριακής (07.09.2026) βρήκε χρόνο και χαλάρωσε, με την καλύτερη παρέα. Η Άννα Βίσση μοιράστηκε στο Ιnstagram μία τρυφερή πόζα με ένα όμορφο σκυλάκι.

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Στη φωτογραφία η Άννα Βίσση αγκαλιάζει σφιχτά το χαριτωμένο ζώο και δείχνει ήρεμη και ευτυχισμένη.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 21:00, με special guest τον Argy, ο οποίος θα ανοίξει το σόου. Ο Argy είναι διακεκριμένος Ελληνας DJ, μουσικός παραγωγός και συνθέτης της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Η φωτογραφία που ανέβασε η Άννα Βίσση

Αξίζει να αναφέρουμε ακόμα ότι από σήμερα, Δευτέρα το τραγούδι «Όχι γιατί» μεταδίδεται για πρώτη φορά στα ραδιόφωνα και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μάλιστα πρόσφατα, η Άννα Βίσση έδωσε μία πρώτη… γεύση στους θαυμαστές της, δημοσιεύοντας στα social media ένα απόσπασμα από το νέο της τραγούδι.