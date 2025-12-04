Η Νίνα Λοτσάρη για το ενδεχόμενο γάμου με τον σύντροφό της: «Προς το παρόν μου αρκεί έτσι όπως το ζούμε»

Στην προσωπική της ζωή και στον αγαπημένο της, με τον οποίο συμπληρώνουν πια πέντε χρόνια κοινής ζωής, αναφέρθηκε με τρυφερότητα η Νίνα Λοτσάρη.

Η γνωστή ηθοποιός συνάντησε τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό της εκπομπής «Ηappy Day» στον Alpha το πρωινό της Πέμπτης (04.12.2025). Mεταξύ άλλων η Νίνα Λοτσάρη μίλησε και για τα όσα αγαπάει στον σύντροφό της, που την κάνει ευτυχισμένη.

«Όταν σε μια σχέση υπάρχει συναισθηματική ακεραιότητα, δεν φοβάσαι τίποτα. Μετά από πέντε χρόνια το αισθάνομαι αυτό. Αυτό το δυνατό δηλαδή πράγμα», επισήμανε, αρχικά, η γοητευτική ηθοποιός.

«Μ’ αρέσει πάρα πολύ η καθημερινότητα μαζί του, αυτό είναι και το πιο σημαντικό πράγμα. Και θα τσακωθούμε και θα γελάσουμε, δεν το συζητώ, απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια καταπληκτική ενέργεια. Μ’ αρέσει η ενέργεια του, είναι πάντα θετική και είναι αυτό που σηκώνεται το πρωί για να πιει καφέ και τον βλέπεις πάντα χαμογελαστό. Για μένα αυτό είναι υγεία στο σπίτι και μου το μεταδίδει», πρόσθεσε.

«Προς το παρόν μου αρκεί έτσι όπως το ζούμε. Θεωρώ ότι είναι ολοκληρωμένο. Τα έχω ζήσει όλα. Τώρα, αν έρθει το επόμενο βήμα, θα το δείξει η ροή και ο χρόνος. Απλά δεν το κυνηγάω», συμπλήρωσε, ακόμα, η Νίνα Λοτσάρη στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη στην ερώτηση αν είναι έτοιμη για γάμο.