Η Νόνη Δούνια για τον σύζυγό της: Ο Κυριάκος Μουρατίδης με έκανε να αισθάνομαι γυναίκα

Νόνη Δούνια και Κυριάκος Μουρατίδης είναι παντρεμένοι εδώ και 23 χρόνια. Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, μέσα σε ένα γάμο που άντεξε στο χρόνο. Το μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε για τον σύζυγό της, στην εκπομπή της Σοφίας Τουντουρή για τα «Παραπολιτικά» και αποκάλυψε ποια ήταν τα στοιχεία του που την έκαναν να τον αγαπήσει βαθιά.

Αναφερόμενη στη γνωριμία της με τον Κυριάκο Μουρατίδη, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια δήλωσε πως «Είμαι στο peak μου, έχω ολοκληρώσει, έχω κάνει τον κύκλο μου και δεν θέλω επανάληψη. Δεν μου αρέσει η επανάληψη, οπότε είμαι στο κομβικό εκείνο σημείο που λέω: “Τώρα που έχω γνωρίσει τον άνθρωπο με τον οποίο θα έκανα το τεράστιο βήμα, τα σταματάω όλα”».

Στη συνέχεια, η Νόνη Δούνια σημείωσε ότι «Είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε μέσω μιας κοινής μας φίλης, οπότε έτσι γνωριστήκαμε. Ήμασταν σε κοινούς χώρους, γιατί εκείνος εκείνη την εποχή ήταν στα περιοδικά και μάλιστα σε περιοδικά στα οποία εργαζόμουν πάρα πολύ συχνά. Έτσι έγινε η γνωριμία μας και ουσιαστικά μετά από κάποιους μήνες που βρεθήκαμε τυχαία σε κάποιο event και είχε και εκείνος τελειώσει με μια προηγούμενη σχέση του και εγώ είχα τελειώσει με μια προηγούμενη σχέση μου, ήταν το timing σωστό».

«Βεβαίως πρέπει να πω ότι επηρεαστήκαμε και οι δύο από την κοινή μας φίλη, η οποία έγινε και κουμπάρα. Μου περιέγραψε έναν άνθρωπο, της είχα πολύ εμπιστοσύνη και με επηρέασε πολύ θετικά. Ήξερα κάποια πράγματα για τον Κυριάκο, πριν αποκτήσουμε σχέση και επαφή και κάνουμε παρέα» πρόσθεσε η Νόνη Δούνια για τον σύζυγό της.

«Ο Κυριάκος με έκανε να αισθάνομαι γυναίκα. Αυτό είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Επειδή είμαι μια πολύ δυναμική προσωπικότητα και συνήθως -χωρίς να το θέλω- παίρνω τα ηνία και αυτό με κάνει λίγο πιο αρρενωπή -που όλοι έχουμε μια αρρενωπή πλευρά μέσα μας και εγώ ίσως λίγο παραπάνω- ο Κυριάκος ποτέ δεν μάσησε. Ποτέ! Λίγα λόγια και σωστά και ένας άνθρωπος που ενώ έχει μια εσωστρέφεια, στο γραπτό λόγο ήταν ποίηση».

«Οπότε η σοβαρότητά του με κέρδισε. Στη διάρκεια και στο μέλλον αυτό που με γοήτευσε είναι ότι αγάπησε τη Νόνη και την τεράστια αυτή προσωπικότητα, που δεν είναι εύκολο να την αντέξει κάποιος. Αγαπάει την ελευθερία μου ο Κυριάκος και τις ελευθερίες μου γενικά. Με αγαπά όπως είμαι και δεν ήθελε ποτέ να με αλλάξει, όπως και εγώ εκείνον. Είμαστε μαζί 23 χρόνια» είπε καταληκτικά η Νόνη Δούνια.

Τον περασμένο Απρίλιο, η Νόνη Δούνια είχε προχωρήσει σε μια αποκάλυψη γεμάτη χιούμορ και είχε μιλήσει για τις φορές που έχει χάσει τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της τα… παιδιά τους.