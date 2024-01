Το πρόσωπο της καινούργιας του καμπάνιας ο οίκος Saint Laurent το βρήκε στην θρυλική και πάντα κομψή Νταϊάνα Ρος.

Η Νταϊάνα Ρος φωτογραφήθηκε από τον εμβληματικό φωτογράφο μόδας Ντέιβιντ Σιμς για την νέα καμπάνια του οίκου Saint Laurent. Στα social media ήδη δημοσιεύτηκαν οι πρώτες εικόνες από την μεγάλη συνεργασία ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον γαλλικό οίκο μόδας.

Στις πρώτες φωτογραφίες που είδε το κοινό φαίνεται η Νταϊάνα Ρος φορώντας ένα μαύρο μίνιμαλ φόρεμα πιθανόν από τη νέα κολεξιόν του οίκου για την Άνοιξη του 2024.

Η εικόνα κοινοποιήθηκε από τον YSL στο Instagram, με μια απλή λεζάντα που αναφέρει: «Diana Ross, Spring 24 by Anthony Vaccarello».

Αντίστοιχη φωτογραφία ανέβασε και η τραγουδίστρια στον λογαριασμό της στο Instagram αλλά έβαλε και το προσωπικό της στοιχείο καθώς ακούγεται να τραγουδάει το επικό Reach out, I’ll be there.

Η συνεργασία των δύο γιγάντων δεν ήταν τυχαία. Η Diana Ross είναι φίλη του οίκου εδώ και πολλά χρόνια και είχε στενή σχέση με τον ιδρυτή του, Υβ Σεν Λοράν.

Επιλέγει δημιουργίες του από τη δεκαετία του ’70 έχει παρακολουθήσει τις επιδείξεις μόδας του γαλλικού οίκου στο Παρίσι. Επίσης, φόρεσε σύνολά του στην πίστα χορού του Studio 54.