Σαμπρίνα: Ήταν μεγάλη κακία που έγραψαν ότι τραγουδάω σε σουβλατζίδικο, ήταν ένας υπέροχος χώρος

Η Σαμπρίνα παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν, ότι έφτασε στο σημείο να τραγουδάει σε σουβλατζίδικο. Αφορμή ήταν η εμφάνισή της σε γνωστό κεμπαπτζίδικο στη Γλυφάδα.

Η Σαμπρίνα ανέφερε πως επρόκειτο για έναν πολύ ωραίο χώρο που επέλεξε να εμφανιστεί. Έκανε λόγο για «κακίες» ορισμένων που έσπευσαν να σχολιάσουν αρνητικά την εμφάνισή της. Όπως είπε, είναι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους κριτικές από ορισμένους μετά από τόσα χρόνια στη δισκογραφία.

«Ήταν ένας υπέροχος χώρος, που έχουν εμφανιστεί πάρα πολύ καλοί καλλιτέχνες. Δεν ξέρω γιατί γράφτηκε με τέτοια διάθεση» είπε αρχικά η τραγουδίστρια. Όταν ο δημοσιογράφος σχολίασε πως οι τίτλοι είχαν υποτιμητικό χαρακτήρα, η Σαμπρίνα σχολίασε: «Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που με έχουν τόσο “ουάου”! Αλλά νομίζω ότι ήταν μεγάλη κακία. Αλλά γίνομαι κι εγώ κακιά».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στη γνωστή φράση «πίστευε και μη, ερεύνα», εξηγώντας πως την ενοχλεί ιδιαίτερα όταν αποδίδεται στις Γραφές, καθώς όπως είπε, δεν υπάρχει στην Καινή Διαθήκη.

«Δεν νομίζω ότι ήμουν κακιά. Με ενόχλησε η φράση αυτή. Το έχω ακούσει άλλες 500 φορές και με εκνευρίζει, γιατί δεν υπάρχει αυτή η φράση στις Γραφές», απάντησε.

Η Σαμπρίνα ταυτίστηκε κυρίως με την ποπ σκηνή της δεκαετίας του ’90, όταν πολλά από τα τραγούδια της έγιναν επιτυχίες και η ίδια βρισκόταν κάθε σεζόν, σε «μεγάλα σχήματα» της αθηναϊκής νύχτας.

Η Σαμπρίνα συνεχίζει τις ζωντανές εμφανίσεις σε μουσικά σχήματα και συναυλίες, συχνά μαζί με άλλους καλλιτέχνες της ίδιας γενιάς, όπως ο Πέτρος Ίμβριος και ο Γιώργος Δασκουλίδης.