Μαρία Κορινθίου για Γιώργο Καραθανάση: Με είδε και κατευθείαν με «διάβασε», ήξερε πώς να με διεκδικήσει

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης παραμένουν μαζί και δείχνουν φουλ ερωτευμένοι. Όπως είχε πει πρόσφατα η ηθοποιός, οι δυο τους δεν σκέφτονται για την ώρα το γάμο. Φροντίζουν να περνούν καλά και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή στην καθημερινότητα και στις εξορμήσεις τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Hello!» και τη Σόνια Μαγγίνα, η Μαρία Κορινθίου μίλησε ανοιχτά για τη νέα σελίδα στην προσωπική της ζωή και τις σκέψεις που κάνει για το μέλλον. Παραδέχτηκε ότι διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους στα προσωπικά της.

Ο Γιώργος Καραθανάσης είναι αντιπρόεδρος πολύ γνωστής εταιρίας μπαχαρικών. Η γνωριμία του με την ηθοποιό φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, αφού η Μαρία Κορινθίου μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram προχώρησε σε διαφήμιση σχετικών προϊόντων της επιχείρησής του.

Ζείτε έναν ήρεμο, συνειδητοποιημένο έρωτα, μια ήρεμη, συνειδητοποιημένη αγάπη;

Αυτό ακριβώς ζω. Ούτως ή άλλως, φαίνεται καθώς δεν είμαι άνθρωπος που κρύβεται.

Όχι, δεν έχετε κρυφτεί. Σας βλέπουμε μέσω των δημοσιεύσεών σας στο Instagram, είστε ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Πρόσφατα, μάλιστα, ευχηθήκατε για την ονομαστική γιορτή του συντρόφου σας, Γιώργου Καραθανάση, λέγοντάς του δημόσια «σ’ αγαπώ».

Απλώς, το λέω με το δικό μου τρόπο. Δεν μου αρέσουν οι επιδείξεις και οι υπερβολές, ειδικά σε ό,τι αφορά την προσωπική μου ζωή, παρόλο που έχω αποδεχθεί τη δημοσιότητα του χώρου μου. Ως άνθρωπος, όμως, είμαι πολύ εσωστρεφής. Παράλληλα, διανύω μια πολύ ωραία περίοδο, δεν κρύβομαι και δεν θέλω να κρύβομαι από κανέναν και για κανέναν λόγο. Δεν μου αρέσει να επιδεικνύω τη σχέση μου σαν παράσημο, αλλά ούτε και να κρύβω το χαμόγελο και τη γαλήνη μου. Δεν με ενδιαφέρει καν να μπαίνω στη διαδικασία να αποδεικνύω οτιδήποτε σε οποιονδήποτε. Είμαι αυτό που είμαι, έχω ζήσει αυτά που έχω ζήσει, και στο τέλος δεν αφορά και κανέναν.

Τι είναι αυτό που σας κάνει ευτυχισμένη; Τι σας προσφέρει αυτή η σχέση;

Πάρα πολλά. Μου προσφέρει όλα αυτά που μου φαίνονται και δεν μεταφράζονται. Είμαι απαιτητική, δεν βάζω εύκολα ανθρώπους στη ζωή μου. Είμαι κλειστή σε αυτό το κομμάτι, ανεξάρτητα από το αν δίνεται η εντύπωση ότι είμαι εξωστρεφής. Επειδή δεν θέλω να διαταράσσει κανείς την ενέργεια, την ηρεμία και τη συνειδητότητα μου, δεν μπαίνω εύκολα στη διαδικασία του να εμπλακεί κάποιος με αυτές τις βασικές αξίες στη ζωή μου. Οπότε, για να έχω μπει εδώ και ένα χρόνο περίπου, σίγουρα η σχέση μου μου προσφέρει πολλά, με κυριότερο το ότι με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη.

Τι έκανε ο σύντροφός σας για να σας κερδίσει;

Ήταν διεκδικητικός. Ο Γιώργος είναι ακριβώς σαν εμένα: απαιτητικός και υπερβολικά εσωστρεφής – ίσως περισσότερο από μένα ως άντρας. Με «είδε» κατευθείαν, με «διάβασε», κατάλαβε ποια είμαι, τι είμαι. Ήξερε πώς να με προσεγγίσει και να με αντιμετωπίσει, πώς να με διεκδικήσει.

Είναι μια σχέση που τη ζείτε μέρα με τη μέρα ή κάνετε όνειρα για ένα πιο κοντινό μέλλον;

Τι να απαντήσω σε αυτό; Νομίζω ότι έχω απαντήσει ήδη. Ζω τη ζωή, την αφουγκράζομαι και τη ρουφάω κάθε μέρα. Την εκμεταλλεύομαι, την αξιοποιώ, την αισθάνομαι και τη χαίρομαι. Και ο Γιώργος μού είναι σημαντικός σε όλο αυτό. Μου ήρθε χωρίς να το περιμένω και χωρίς να έχω προσδοκίες. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα. Νιώθω ηρεμία.