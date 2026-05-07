Η Μπόνι Τάιλερ υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας

Η Μπόνι Τάιλερ αναρρώνει μετά από χειρουργική επέμβαση στο έντερο, σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας. Η 74χρονη τραγουδίστρια υπέστη διάτρηση εντέρου, με τη κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία στους θεράποντες γιατρούς. Εκπρόσωπός της, ανέφερε πως δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, καθώς το χειρουργείο ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Η 74χρονη τραγουδίστρια βρισκόταν στην πόλη Φάρο, στην Πορτογαλία, όπου διατηρεί εξοχική κατοικία, όταν αισθάνθηκε έντονους πόνους. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και οι γιατροί έκριναν πως έπρεπε να υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

«Η επέμβαση πήγε πολύ καλά και τώρα αναρρώνει», ανέφερε ο εκπρόσωπός της, σημειώνοντας πως οικογένεια, φίλοι και θαυμαστές της εύχονται γρήγορη και πλήρη ανάρρωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η τραγουδίστρια που ερμήνευσε το εμβληματικό «Total Eclipse of the Heart» φέρεται να υπέστη διάτρηση εντέρου έπειτα από έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα τις τελευταίες ημέρες.

Λίγους μήνες πριν, τον Μάρτιο συγκεκριμένα, η Μπόνι Τάιλερ είχε δηλώσει πως τα μοναδικά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε αφορούσαν στα γόνατά της, τονίζοντας ωστόσο πως συνέχιζε να αισθάνεται αρκετά δυνατή ώστε να εμφανίζεται ζωντανά στη σκηνή.

Παρά την περιπέτεια υγείας της, η ευρωπαϊκή περιοδεία της προς το τέλος της χρονιάς παραμένει –μέχρι στιγμής– κανονικά προγραμματισμένη.

Bonnie Tyler has undergone emergency bowel surgery after being rushed to hospital in Portugal — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) May 6, 2026

Η Μπόνι Τάιλερ, που γεννήθηκε στην Ουαλία με το όνομα Γκέινορ Χόπκινς, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της παγκόσμιας ποπ και ροκ σκηνής. Η τεράστια επιτυχία του «Total Eclipse of the Heart» το 1983 την καθιέρωσε διεθνώς, ενώ το τραγούδι συνεχίζει μέχρι σήμερα να σημειώνει εντυπωσιακές επιδόσεις, έχοντας ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Στη μακρόχρονη πορεία της σημείωσε ακόμη επιτυχίες όπως το «Holding Out for a Hero», ενώ το 2013 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στη Eurovision. Το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο Μέλους της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) για τη συνολική προσφορά της στη μουσική.