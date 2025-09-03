Η Ντέμι Μουρ για την υγεία του Μπρους Γουίλις: «Είναι σκληρό, δεν είναι όπως ήταν»

Για τη δύσκολη μάχη που δίνει ο πρώην σύζυγός της και πατέρας των τριών παιδιών της, Μπρους Γουίλις, με τη μετωποκροταφική άνοια και την αφασία μίλησε η Ντέμι Μουρ. Η ηθοποιός τόνισε πως «είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις κάποιον τόσο δυνατό άνθρωπο σε αυτή την κατάσταση», ενώ σημείωσε πως κατά τη γνώμη της, πρέπει να αποδεχτείς από νωρίς ότι ο άνθρωπος που ήξερες δεν είναι πλέον ο ίδιος.

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και τρυφερότητα, η ηθοποιός Ντέμι Μουρ περιέγραψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο ο ίδιος ο Μπρους Γουίλις όσο και η οικογένειά τους. Η Ντέμι Μουρ και ο Μπρους Γουίλις έχουν τρεις κόρες, τη Ράμερ, τη Σκάουτ και την Ταλούλα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που έδωσε η νυν σύζυγος του ηθοποιού, Έμα Χέμινγκ στην Όπρα Γουίνφρεϊ, με αφορμή το νέο της βιβλίο «The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path», η παρουσιάστρια παρουσίασε και απόσπασμα από προηχογραφημένη συνομιλία της με την Ντέμι Μουρ.

«Είναι δύσκολο. Είναι σκληρό να βλέπεις κάποιον που ήταν τόσο ζωντανός, δυνατός και συγκροτημένος να μεταβαίνει σε άλλα κομμάτια του εαυτού του», δήλωσε η Μουρ.

Η ηθοποιός τόνισε, ωστόσο, τη σημασία της αποδοχής: «Η δική μου οπτική είναι ότι πρέπει να τους συναντάς εκεί που βρίσκονται. Να μην περιμένεις να είναι όπως ήταν ή όπως θα ήθελες να είναι. Όταν το κάνεις αυτό, βρίσκεις μια απίστευτη γλυκύτητα, κάτι απαλό, τρυφερό και γεμάτο αγάπη».

Όπως πρόσθεσε: «Ίσως υπάρχει περισσότερη παιχνιδιάρικη διάθεση, πιο παιδική σε έναν βαθμό, επειδή χρειάζονται πολύ περισσότερη φροντίδα».

Για την ίδια, όπως είπε, το σημαντικότερο είναι «να είσαι εκεί και να είσαι παρών».

«Αν προβάλεις το μυαλό σου στο πού θα καταλήξει η κατάσταση, μόνο άγχος δημιουργείται. Αν γυρνάς πίσω στο πώς ήταν και τι έχεις χάσει, γεννιούνται άγχος και θλίψη. Όταν μένεις στο παρόν, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά. Υπάρχει ακόμα πολύς από εκείνον. Και μπορεί να μην είναι πάντα λεκτικό, αλλά είναι όμορφο, δεδομένων των συνθηκών» τόνισε.

Τα σχόλια της Ντέμι Μουρ έρχονται λίγο μετά την αποκάλυψη της Έμα Χέμινγκ ότι πήρε τη «δύσκολη απόφαση» να μεταφέρει τον ηθοποιό σε άλλο σπίτι προακλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Στη συνέντευξή της στο ABC, η Έμμα είπε ότι ο ηθοποιός μετακόμισε σε ένα δεύτερο σπίτι κοντά σε εκείνο που έμεναν μαζί «πριν από λίγο καιρό». Το νέο κτίριο είναι ασφαλές τόσο για αυτόν όσο και για την 24ωρη ομάδα φροντίδας του.

Η απόφαση πάρθηκε αφότου η Έμμα άρχισε σιγά σιγά να απομονώνει την οικογένειά τους, καθώς έμαθε ότι ο θόρυβος που επικρατούσε μέσα στο σπίτι, θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση του Μπρους Γουίλις.

Ο 70χρονος σταρ του Χολιγουντ δημοσιοποίησε το 2022 τη διάγνωσή του με αφασία, ανακοινώνοντας τότε και την αποχώρησή του από την υποκριτική.