«Ο Μπρους Γουίλις ζει σε άλλο σπίτι» αποκάλυψε η σύζυγός του – Η ιντερνετική κατακραυγή και η απάντηση της Έμμα Χέμινγκ

Η Έμμα Χέμινγκ Γουίλις μίλησε απάντησε στη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκαν από τις δηλώσεις για τη θεραπεία του συζύγου της, Μπρους Γουίλις, και την αντιμετώπιση της μετωποκροταφικής άνοιας (FTD) από την οποία πάσχει ο γνωστός ηθοποιός.

Η 47χρονη σε συνέντευξή της αποκάλυψε ότι ο 70χρονος Μπρους Γουίλις ζει πλέον σε ξεχωριστό σπίτι από την οικογένειά του για λόγους θεραπείας και ασφάλειας. Μάλιστα, η Χέμινγκ σε ανάρτησή της, επέμεινε ότι «την επέκριναν γρήγορα και άδικα» για τον τρόπο που φρόντισε τον σύζυγό της, εν μέσω της επιδείνωσης της άνοιάς του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μια ανάρτηση στο Instagram που δημοσίευσε την Παρασκευή (29.08.2025), η 47χρονη Έμμα μίλησε για την πρόσφατη συνέντευξή της με την Νταϊάν Σόγιερ στο ABC News, αναφορικά με το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, με τίτλο «Έμμα και Μπρους Γουίλις: Το Αναπάντεχο Ταξίδι».

«Νομίζω ότι έκαναν εξαιρετική δουλειά ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση για την FTD, καθώς και ρίχνοντας φως στους φροντιστές», είπε στην αρχή του βίντεο. «Αυτό που ήξερα είναι ότι μοιράζοντας μερικές από τις προσωπικές μας πληροφορίες, θα βλέπαμε αυτά τα δύο στρατόπεδα. Θα ήταν άνθρωποι με άποψη έναντι ανθρώπων με πραγματική εμπειρία», πρόσθεσε.

«Πολύ συχνά, οι φροντιστές κρίνονται γρήγορα και άδικα από εκείνους που δεν έζησαν αυτό το ταξίδι ή στάθηκαν στην πρώτη γραμμή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το να μοιράζεσαι ανοιχτά μπορεί να προκαλεί γνώμες, αλλά το πιο σημαντικό, δημιουργεί σύνδεση και επιβεβαίωση για εκείνους που πραγματικά περιηγούνται στις πραγματικότητες της φροντίδας καθημερινά.

Γι’ αυτούς μοιράζομαι και για να μπορέσω να χτίσω μια βαθύτερη σύνδεση με μια κοινότητα που καταλαβαίνει αυτό το ταξίδι», έγραψε στη λεζάντα του post της η Χέμινγκ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Η ιδρύτρια του Make Time Wellness συνέχισε λέγοντας ότι περίμενε ότι «άτομα με άποψη [σπεύδουν να κρίνουν] τον φροντιστή» σε καταστάσεις όπως η δική της και του Μπρους. «Αυτό ακριβώς αντιμετωπίζουν οι φροντιστές», συνέχισε. «Κρίση από τους άλλους και κριτική από τους άλλους».

«Τίποτα δεν αλλάζει μια γνώμη τόσο δυναμικά όσο όταν έχεις μια εμπειρία. Ακόμα κι αν κάποιος είναι πολύ εξοικειωμένος με την άνοια ή την πάθηση που φροντίζετε, δεν βρίσκεται στο σπίτι σας, επομένως δεν γνωρίζει πώς συμπεριφέρεται το άτομο που σας αφορά ή τη δυναμική της οικογένειάς σας», τόνισε η 47χρονη.

Στη συνέντευξή της στο ABC, η Έμμα είπε ότι ο ηθοποιός μετακόμισε σε ένα δεύτερο σπίτι κοντά σε εκείνο που έμεναν μαζί «πριν από λίγο καιρό». Το νέο κτίριο είναι ασφαλές τόσο για αυτόν όσο και για την 24ωρη ομάδα φροντίδας του.

Η απόφαση πάρθηκε αφότου η Έμμα άρχισε σιγά σιγά να απομονώνει την οικογένειά τους, καθώς έμαθε ότι ο θόρυβος που επικρατούσε μέσα στο σπίτι, θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση του Μπρους Γουίλις. Ως αποτέλεσμα, η 47χρονη σταμάτησε να διοργανώνει παιχνίδια και διανυκτερεύσεις για τον ίδιο και τις κόρες του.

«Δεν ήξερα αν οι γονείς θα ένιωθαν άνετα να αφήσουν το παιδί τους στο σπίτι μας», είπε. «Απομόνωσα όλη μας την οικογένεια, και αυτό ήταν συνειδητό… Ήταν μια δύσκολη περίοδος».

«Είμαστε εκεί πολλές φορές», πρόσθεσε η Έμμα, σημειώνοντας ότι πηγαίνει στο σπίτι τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα για πρωινό και δείπνο. «Είναι το δεύτερο σπίτι μας, οπότε τα κορίτσια έχουν τα πράγματά τους εκεί».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Μάρτιο του 2009 και έχουν δύο κόρες: τη Μέιμπελ Ρέι, 13 ετών, και την Έβελιν Πεν, 11 ετών. Η Έμμα αποκάλυψε τη διάγνωση της αφασίας του Μπρους το 2022. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα, διαγνώστηκε με FTD – ένα σύνολο εγκεφαλικών διαταραχών που μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα ομιλίας, απώλεια κινητικών δεξιοτήτων και αλλαγές στην προσωπικότητα.

«Ο Μπρους Γουίλις εξακολουθεί να κινείται πολύ», είπε η Έμμα στον Σόγιερ. «Ο Μπρους είναι γενικά σε πολύ καλή υγεία. Απλώς ο εγκέφαλός του είναι αυτό που τον απογοητεύει».

«Η γλώσσα εξελίσσεται και, ξέρετε, έχουμε μάθει να προσαρμοζόμαστε», προσθέτει. «Έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας μαζί του, ο οποίος είναι απλώς διαφορετικός, ένας διαφορετικός τρόπος», εξήγησε.

Το βιβλίο «The Unexpected Journey» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου.