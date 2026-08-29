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Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε χωράφι με ανθισμένα ηλιοτρόπια στη διαδρομή από Κοζάνη για Πτολεμαΐδα

Η Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο επίσημης περιοδείας της για τον τουριστικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε εικόνα που δημοσιοποίησε στο Instagram
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Η Όλγα Κεφαλογιάννη μοιράστηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου του 2026 μια φωτογραφία της μέσα σε ένα καταπράσινο χωράφι με ανθισμένα ηλιοτρόπια. Η λήψη, όπως έγραψε η υπουργός Τουρισμού, πραγματοποιήθηκε στη διαδρομή Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στη Δυτική Μακεδονία.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή στο πλαίσιο επίσημης περιοδείας της για τον τουριστικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, έχοντας επισκεφθεί την Καστοριά και το Αμύνταιο. Δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφία στα ανθισμένα ηλιοτρόπια.

Επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα με μοτίβο – παραλλαγή, το οποίο «δένει» αρμονικά με το φυσικό περιβάλλον. Φορούσε γυαλιά ηλίου και χαρακτήρισε την εικόνα «εντυπωσιακή» στην ανάρτησή της.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram αποσπώντας άμεσα εκατοντάδες θετικά σχόλια. «Εντυπωσιακή εικόνα γεμάτη ηλιοτρόπια κατά μήκος της διαδρομής Κοζάνης – Πτολεμαΐδας» έγραψε χαρακτηριστικά η Όλγα Κεφαλογιάννη.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη πέρασε μεγάλο μέρος των διακοπών της στο νησί της, την Κρήτη. Εθεάθη σε χαλαρές στιγμές στα Μάταλα μαζί με τα δύο της παιδιά, φορώντας λευκό καφτάνι. Επισκέφθηκε επίσης τον Μυστρά με την οικογένειά της, τονίζοντας σε ανάρτησή της τη σημασία των οικογενειακών δεσμών.

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