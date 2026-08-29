Lifestyle

Η Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, βίντεο και φωτογραφίες

Πλήθος κόσμου την περίμενε στο ξενοδοχείο - Η τραγουδίστρια έχει διοργανώσει μία σειρά συναυλιών που θα διαρκέσουν μέχρι και το 2027
Σελίν Ντιόν
Σελίν Ντιόν / REUTERS/Abdul Saboor
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Πλήθος θαυμαστών υποδέχτηκαν τη Σελίν Ντιόν κατά την άφιξή της στο Παρίσι την Παρασκευή 28.08.2026, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή.

Η 58χρονη τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν έδειχνε συγκινημένη στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά δύο χρόνια, καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στον κόσμο που συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau όπου μένει.

Σελίν Ντιόν
Σελίν Ντιόν / REUTERS / Abdul Saboor

Η Ντιόν ήταν ιδιαίτερα κομψή, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι, ενώ έκρυβε τα μάτια της πίσω από σκούρα γυαλιά. Η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με το πλήθος.

Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας της δύσκολης μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person (σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου).

Σελίν Ντιόν
Σελίν Ντιόν / REUTERS/Abdul Saboor

Η Ντιόν, συγκεκριμένα, έχει διοργανώσει μία σειρά συναυλιών που θα διαρκέσουν μέχρι και το 2027, με τις πρώτες δέκα να έχουν προγραμματιστεί για το Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

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