Η Σελίν Ντιόν στο Παρίσι, πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά από δύο χρόνια, βίντεο και φωτογραφίες

Πλήθος θαυμαστών υποδέχτηκαν τη Σελίν Ντιόν κατά την άφιξή της στο Παρίσι την Παρασκευή 28.08.2026, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή. Η 58χρονη τραγουδίστρια Σελίν Ντιόν έδειχνε συγκινημένη στην πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνισή της μετά δύο χρόνια, καθώς χαιρετούσε και έστελνε φιλιά στον κόσμο που συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο Le Royal Monceau όπου μένει. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σελίν Ντιόν / REUTERS / Abdul Saboor

Η Ντιόν ήταν ιδιαίτερα κομψή, φορώντας καμηλό καμπαρντίνα και μπότες με τακούνι, ενώ έκρυβε τα μάτια της πίσω από σκούρα γυαλιά. Η τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να χαμογελά πλατιά καθώς πόζαρε για φωτογραφίες με το πλήθος. Celine Dion in Paris after years of Stiff Person Syndrome. She still can’t get close to fans for selfies or autographs the way she used to. 😭 pic.twitter.com/Yl354BpZDq — Arthur🇳🇬🇬🇧🇸🇳 (@AjMachalaa) August 28, 2026 Η τραγουδίστρια αυτό το διάστημα προετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή, τρία χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας της εξαιτίας της δύσκολης μάχης της με το σύνδρομο Stiff-Person (σύνδρομο Δύσκαμπτου Ανθρώπου). Les premières images de Céline Dion à son arrivée à #Paris au Royal-Monceau !https://t.co/s3I7kW8ukq pic.twitter.com/hVNzYEpLqG — (Re)découvrez PARIS, le compte 100% PARIS 🇫🇷 (@parisvisites) August 28, 2026

Σελίν Ντιόν / REUTERS/Abdul Saboor