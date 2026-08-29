Δέσποινα Βανδή: «Με τον Βασίλη Μπισμπίκη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»

Η Δέσποινα Βανδή είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει. Ενόψει της νέας σεζόν, η οποία φέρνει την τραγουδίστρια στο ίδιο μουσικό σχήμα με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου μίλησε για την προσωπική ζωή και την επαγγελματική της πορεία.

Σε συνέντευξή της στην Espresso η Δέσποινα Βανδή αναφέρθηκε με ιδιαίτερη τρυφερότητα στον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη και στην παρουσία του στη ζωή της τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα η τραγουδίστρια, αποκάλυψε τις αλλαγές που αισθάνθηκε μέσα της από τότε που εκείνος έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς της, μιλώντας για τη σχέση τους και για τις όμορφες στιγμές που μοιράζονται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η Δέσποινα Βανδή μίλησε και για τη μητρότητα, καθώς και για τη σχέση που διατηρεί σήμερα με τα δύο παιδιά της, φωτίζοντας μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της, μακριά από τη σκηνή και τη δημοσιότητα.

Ποια εκδοχή του εαυτού σου χρειάστηκε να αφήσεις πίσω για να γίνεις η γυναίκα που είσαι σήμερα;

Θεωρώ πως κάθε εκδοχή με έφερε σε αυτό που είμαι σήμερα, και το αγαπώ το σήμερά μου!

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Υπάρχει κάτι που κέρδισες μέσα από την αναγνωρισιμότητα, αλλά ταυτόχρονα ένιωσες ότι σου κόστισε προσωπικά;

Το «κόστισε» είναι βαριά λέξη! Μόνο την αγάπη που έχω πάρει από τον κόσμο γενναιόδωρα. Από κει και πέρα, η δημοφιλία έχει και κάποιες αρνητικές στιγμές, αλλά αυτό συμβαίνει και ισχύει για όλους. Μαθαίνεις να ζεις με αυτό και να εστιάζεις στο καλό!

Ποιο είναι το μεγαλύτερο «όχι» που έχεις πει τα τελευταία χρόνια;

Έχω πει «όχι» όταν αισθανόμουνα ότι θίγονταν οι προσωπικές μου πεποιθήσεις και αξίες.

Υπάρχει κάποια πλευρά του χαρακτήρα σου που η δημοσιότητα σε ανάγκασε να δημιουργήσεις ως άμυνα και σήμερα προσπαθείς να αποβάλεις;

Θα έλεγα πως παλιότερα ήμουν αρκετά επιφυλακτική με τους ανθρώπους που δεν ήξερα!

Τι έχει αλλάξει μέσα σου από τότε που μπήκε ο Βασίλης στη ζωή σου;

Υπάρχουν χαρά, βαθιά αγάπη και ουσιαστική επικοινωνία!

Ποια είναι η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης σου με τον Βασίλη που ο κόσμος δεν βλέπει πίσω από τις φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις;

Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά.

Τι αγαπάς περισσότερο στον Βασίλη;

Είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας! Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση! Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις! Με αλήθεια! Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης!

Υπάρχει κάτι που πλέον δεν ανέχεσαι στη ζωή σου, ενώ παλιότερα το ανεχόσουν;

Δεν κρατάω πια ό,τι με βαραίνει!

Πώς είναι η σχέση σου σήμερα με τα παιδιά σου;

Έχω υπέροχη σχέση με τα παιδιά μου και νιώθω πως όλος ο χρόνος που τους αφιέρωσα μέχρι να μεγαλώσουν ήταν ό,τι καλύτερο έχω κάνει, βλέποντας πώς έχουν εξελιχθεί και οι δύο! Δεν ήταν εύκολο, όπως δεν είναι για κάθε εργαζόμενη μάνα. Ήμουν από πάνω τους σε κάθε στιγμή. Είχα μόνο μια μικρή βοήθεια για να μπορώ να κοιμάμαι τα πρωινά. Όλος μου ο ελεύθερος χρόνος ήταν αφιερωμένος σε αυτά! Σήμερα θαυμάζω δύο συγκροτημένα παιδιά, με υπέροχο ψυχικό κόσμο και με αξίες!