Lifestyle

Ο Στίβεν Μπάλντουιν κλαίει σε βίντεο στο TikTok και προκαλεί ανησυχία: «Χέιλι Μπίμπερ, μάζεψε τον πατέρα σου»

Ο ηθοποιός φορούσε ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ γυρισμένο ανάποδα, ενώ τα μάτια του ήταν κατακόκκινα
Ο Στίβεν Μπάλντουιν κλαίει σε βίντεο στο TikTok και προκαλεί ανησυχία: «Χέιλι Μπίμπερ, μάζεψε τον πατέρα σου»
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Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν στους θαυμαστές του με την τελευταία του ανάρτηση στο TikTok. Ο 60χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε ότι εγκατέλειψε το Χόλιγουντ λόγω της πίστης του, σε βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του, παρουσιάζεται να κλαίει ενώ άκουγε εκκλησιαστική μουσική.

Ο ηθοποιός φορούσε ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ γυρισμένο ανάποδα, ενώ τα μάτια του ήταν κόκκινα και είχαν γεμίσει δάκρυα καθώς άκουγε το τραγούδι «This Is the Air I Breathe».

@stephen.baldwin7 so blessed so blessed so blessed He is the air i breathe #Hallelujah ♬ original sound – Stephen Baldwin


«Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Εκείνος (ο Θεός) είναι ο αέρας που αναπνέω», έγραψε στη λεζάντα, προτού ευχηθεί στους ακολούθους του «να έχουν μια υπέροχη μέρα».

Ανήσυχοι οι θαυμαστές του σχολίασαν κάτω από το βίντεο πως ήταν τρομακτικό: «Τρομακτικό όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Στίβεν», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ σε άλλο απευθύνονταν στην κόρη του, Χέιλι Μπίμπερ, γράφοντας: «Χέιλι, κορίτσι μου, πήγαινε να μαζέψεις τον πατέρα σου… μας τρομάζει».

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