Ο Στίβεν Μπάλντουιν κλαίει σε βίντεο στο TikTok και προκαλεί ανησυχία: «Χέιλι Μπίμπερ, μάζεψε τον πατέρα σου»

Ανησυχία προκάλεσε ο Στίβεν Μπάλντουιν στους θαυμαστές του με την τελευταία του ανάρτηση στο TikTok. Ο 60χρονος ηθοποιός, ο οποίος πρόσφατα αποκάλυψε ότι εγκατέλειψε το Χόλιγουντ λόγω της πίστης του, σε βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ του, παρουσιάζεται να κλαίει ενώ άκουγε εκκλησιαστική μουσική.

Ο ηθοποιός φορούσε ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ γυρισμένο ανάποδα, ενώ τα μάτια του ήταν κόκκινα και είχαν γεμίσει δάκρυα καθώς άκουγε το τραγούδι «This Is the Air I Breathe».

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«Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Τόσο ευλογημένος. Εκείνος (ο Θεός) είναι ο αέρας που αναπνέω», έγραψε στη λεζάντα, προτού ευχηθεί στους ακολούθους του «να έχουν μια υπέροχη μέρα».

Ανήσυχοι οι θαυμαστές του σχολίασαν κάτω από το βίντεο πως ήταν τρομακτικό: «Τρομακτικό όπως πάντα. Ευχαριστούμε, Στίβεν», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ σε άλλο απευθύνονταν στην κόρη του, Χέιλι Μπίμπερ, γράφοντας: «Χέιλι, κορίτσι μου, πήγαινε να μαζέψεις τον πατέρα σου… μας τρομάζει».