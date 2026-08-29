Απόστολος Λύτρας: «Η ελληνική τηλεόραση δεν πάει καλά, ο κόσμος της έχει γυρίσει την πλάτη»

Στη Μύκονο βρίσκεται ο Απόστολος Λύτρας μαζί με τη σύζυγό του Ντόρα Παπαδοπούλου και απολαμβάνουν τις τελευταίες καλοκαιρινές τους βουτιές.

Ο Απόστολος Λύτρας έχει εξοχικό στην Μύκονο και περνά πολλές ημέρες του καλοκαιριού στο νησί. Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε στην κάμερα του Mykonos Live TV κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου του ζευγαριού στα Ματογιάννια.

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Ο Απόστολος Λύτρας αναφέρθηκε στην φετινή τουριστική κίνηση στην Μύκονο και στην ανάγκη να επιστρέψουν οι Έλληνες επισκέπτες στο νησί, ενώ σε ερώτηση για την ελληνική τηλεόραση σημείωσε: «Η ελληνική τηλεόραση δεν πάει καλά. Ο κόσμος της έχει γυρίσει την πλάτη και ασχολείται πιο πολύ με τις ιντερνετικές εκπομπές».

Υπενθυμίζεται ότι ο 53χρονος δικηγόρος και η μεσίτρια σύζυγός του, Ντόρα Παπαδοπούλου, παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2025 σε γνωστό κτήμα στην Βάρη, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Αντί για την παραδοσιακή δεξίωση, το ζευγάρι διοργάνωσε ένα εντυπωσιακό πάρτι για περίπου 100 καλεσμένους, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και καλοκαιρινή διάθεση.