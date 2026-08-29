Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τραυματίστηκε από επίθεση σκύλου: «Είμαι ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα την ψυχραιμία μου»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αποφάσισε να μιλήσει για τον τραυματισμό του, μέσα από βίντεο που δημοσιοποίησε. Ο επιχειρηματίας δέχτηκε επίθεση δεσποζόμενου σκύλου, πιθανότατα ράτσας πίτμπουλ όπως ανέφερε και βρέθηκε στο έδαφος. Χτύπησε στα χέρια και στα πόδια, με την κατάστασή του, να μην εμπνέει ανησυχία.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου προσπάθησε να προστατέψει τον δικό του σκύλο και μπήκε μπροστά. Το άλλο σκυλί έφυγε από τα χέρια του αφεντικού του και όρμησε κατά πάνω του. Ο επιχειρηματίας έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε.

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Στο βίντεο που δημοσιοποίησε έδειξε τα τραύματα στην κάμερα του κινητού του τηλεφώνου, μίλησε για την περιπέτεια που έζησε και έστειλε ένα μήνυμα ευθύνης, σε όσους βγάζουν βόλτα μεγαλόσωμα σκυλιά. Χαρακτήρισε το συγκεκριμένο ζώο ως «όπλο» και αναρωτήθηκε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν στη θέση του βρισκόταν μία γυναίκα ή ένα μικρό παιδί.

Τίποτα δεν προμήνυε τα όσα συνέβησαν. Στο πρώτο βίντεο, ο επιχειρηματίας φαίνεται στο ξεκίνημα της βόλτας, πριν την επίθεση, να κρατάει από το λουρί τον δικό του σκύλο. Ήταν χαλαρός και ζητούσε συνταγές για να φτιάξει καθυστερημένα φανουρόπιτα όταν θα επέστρεφε σπίτι.

Λίγη ώρα μετά σημειώθηκε η επίθεση. Όπως θα τον ακούσετε να περιγράφει, στην προσπάθειά του να σώσει την αγαπημένη του «Love» από τα δόντια του άγριου σκύλου μπήκε μπροστά με αποτέλεσμα και τα δύο σκυλιά με τη φόρα τους να τον ρίξουν στο έδαφος και να τραυματιστεί.

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«Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν πίτμπουλ ή πρέσα κανάριο. Έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με ρίξανε κάτω. Πονάει ο γοφός μου, το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ. Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της ή κάποιο μικρό σκυλάκι. Τι να πω σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα» είπε.

Σε τρίτο βίντεο ανέφερε: «Έχω φάει χώματα, έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά. Ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα. Θέλει τεράστια προσοχή. Είναι διαφορετική η ευθύνη όταν έχεις έναν σκύλο που είναι όπλο ουσιαστικά. Αυτός ο σκύλος αν δαγκώσει μπορεί να κάνει πραγματική ζημιά.

Είμαι ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα την ψυχραιμία μου, κάπως τον απώθησα. Εδώ στη γειτονιά περνάνε άνθρωποι που έχουν μικρότερα σκυλιά και γενικότερα, γυναίκες, κάποιες μανάδες».

«Τελικά η φανουρόπιτα θα μου φανερώσει και την υγεία γιατί μάλλον με βλέπω να πηγαίνω για πλάκα (ακτινογραφία) εδώ» είπε καταληκτικά δείχνοντας το χέρι του.