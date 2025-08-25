Συμβαίνει τώρα:
Η Ολυμπία Ντε Γκρες έγινε νονά του γιού του Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννας Γκετί

Η Ολυμπία Ντε Γκρες επέλεξε να φορέσει ένα φόρεμα ύψους 12.600 ευρώ
Η Ολυμπία Ντε Γκρες
Η Ολυμπία Ντε Γκρες έχει στην αγκαλιά της το μωρό και η υπόλοιπη οικογένεια είναι δίπλα της / φωτό από instagram

Η Ολυμπία Ντε Γκρες, η κόρη του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, έγινε νονά το περασμένο Σαββατοκύριακο (23-24/8/2025) στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Κοιμήσεως της Θεοτόκου του Χάμπτονς. 

Η Ολυμπία Ντε Γκρες βάφτισε τον γιο του Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννας Γκετί δίνοντάς του το όνομα Ρόμπερτ Θεόδωρος.

«Βάφτιση του Ρόμπερτ Θεόδωρου Γκετί, γιου του ανιψιού μου Ρόμπερτ Μαξιμιλιανού και της Άννα Γκετί. Νονοί Ολυμπία & Κόνραντ. Σε ευχαριστώ Πατέρα Αλέξιε και Πρεσβειτέρα για την όμορφη οικογενειακή τελετή», έγραψε ο Παύλος ανεβάζοντας φωτογραφίες από το μυστήριο στο Instagram.

Η Ολυμπία Ντε Γκρες για τη βάφτιση που έγινε νονά επέλεξε ένα ιβουάρ φόρεμα από τη σχεδιάστρια Gabriela Hearst, φτιαγμένο από μαλλί Merino και διακοσμημένο με την περίτεχνη και χαρακτηριστική του brand κοπτοραπτική broderie anglaise.

Το φόρεμα αποτυπώνει ιερά μοτίβα γονιμότητας και αναγέννησης. Εμπνευσμένο από το έργο της αρχαιολόγου Marija Gimbutas, το σπειροειδές σχέδιο αποτίνει φόρο τιμής στην αρχαία θεά, στη «μητέρα γη» ή στη θηλυκή δημιουργική δύναμη, όπως την κατέγραφαν τα αρχαιολογικά ευρήματα.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pavlos Crown Prince (@pavlosgreece)

Το φόρεμα που κοστίζει 12.600 ευρώ έχει όγκο και σούρες στους ώμους και μια διακριτική κλος γραμμή στη φούστα αποπνέοντας θηλυκότητα.

