Η Πηγή Δεβετζή «ανάβει τα αίματα» με το εντυπωσιακό της μπικίνι στη Μύκονο

Η Πηγή Δεβετζή φαίνεται να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Μύκονο και να «ανάβει τα αίματα» ανεβάζοντας φωτογραφίες με το μπικίνι της στα social media. Πολλά φωτογραφικά στιγμιότυπα που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους, εκτοξεύουν το θερμόμετρο στα ύψη λόγω της αψεγάδιαστης σιλουέτας της.

Το απόγευμα του Σαββάτου (16/8/2025), λοιπόν η Πηγή Δεβετζή δεν δίστασε να… ανάψει φωτιές στα social media με τη νέα της δημοσίευση από την Μύκονο.

Σ’ αυτήν, όπως βλέπουμε στον προσωπικό της λογαριασμό, η πρωταθλήτρια του τριπλούν θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από την ημέρα της στο διάσημο νησί της Μυκόνου, όπου και βρίσκεται αυτή την περίοδο, με το εντυπωσιακό της μπικίνι και την καλλίγραμμη σιλουέτα της να μην αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Πηγή Δεβετζή Official (@pigi_devetzi)

«Θετική σκέψη, θετική αύρα, θετική ζωή» έγραψε, παράλληλα, η Πηγή Δεβετζή στην νέα δημοσίευσή της στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram.