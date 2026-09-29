Η Ράνια Τζίμα εξομολογείται: «Όσο μεγαλώνει η κόρη μου νιώθω περισσότερες τύψεις»

Η Ράνια Τζίμα έδωσε μία σπάνια συνέντευξη και μίλησε τόσο για την καριέρα της στη δημοσιογραφία όσο και για την κόρη της, Ελένη, καρπό του έρωτά της με τον Γαβριήλ Σακκελαρίδη.

Η οικοδέσποινα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μega μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και όσα είπε προβλήθηκαν την Τρίτη (29.09.2026). Η Ράνια Τζίμα, μεταξύ άλλων, εξομολογήθηκε ότι νιώθει τύψεις για τον χρόνο που περνάει μακριά από την κόρη της.

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«Όσο μεγαλώνει η Ελένη (σ.σ. η κόρη της) νιώθω περισσότερες τύψεις, γιατί είναι και η Ελένη πιο εκφραστική», είπε, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω πώς λειτουργεί το παράδειγμά μας στα παιδιά.

Από τη μία μπορεί να πιστεύουμε οι σύγχρονες μαμάδες ότι τους δίνουμε και ένα καλό πρότυπο, ότι ξέρεις πρέπει να προσπαθούμε να στεκόμαστε στα πόδια μας, να έχουμε μία σχετική αυτάρκεια και τα λοιπά. Από την άλλη, δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ωθήσει τις επόμενες γενιές να κινηθούν σε λίγο πιο συντηρητικά ή παραδοσιακά μοντέλα, από μία αποστροφή στο ότι στερήθηκαν τις μαμάδες τους, ας πούμε».

Για την καθημερινότητα στο MEGA και οι απαιτήσεις της δημοσιογραφίας, η Ράνια Τζίμα σημείωσε: «Πάντα, όταν μπαίνω στο κτίριο εδώ που είναι η τηλεόραση, ενώ έρχομαι για να δουλέψω και ξέρουμε ότι έχουμε ώρες μπροστά μας και την ένταση που έχουν τα δελτία… είναι αυτή η αίσθηση που αισθάνεσαι όταν μπαίνεις στο σπίτι σου».

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«Υπάρχουν φορές που η δουλειά ακολουθεί στο σπίτι. Το συναίσθημα αυτό ακολουθεί στο σπίτι. Τα τηλέφωνα συνεχίζουν, αν χρειάζεται κάτι να επιλυθεί. Βεβαίως δεν είναι η καθημερινότητα αυτή. Υπάρχουν φορές που δεν έχεις το ψυχικό απόθεμα και το συναισθηματικό απόθεμα για να είσαι εκεί ακριβώς όπως θέλεις να είσαι. Είναι μία διαρκής μάχη», είπε στη συνέχεια η Ράνια Τζίμα.

Για τη συνεργασία της με τον Γιάννη Πρετεντέρη και τον Παύλο Τσίμα στο δελτίο ειδήσεων του MEGA αλλά και στη ραδιοφωνική συνύπαρξη με τον Γιώργο Παπαχρήστο στο MEGA News 104.6, είπε: «Αισθάνομαι πολύ τυχερή. Είναι τιμή, γιατί είναι και οι τρεις πάρα πολύ έμπειροι, με τεράστιες διαδρομές ο καθένας. Και από τους τρεις έχεις να πάρεις πράγματα. Έχεις να “κλέψεις” πολλά στοιχεία».

Τέλος για τις εκλογές που θα έρθουν δήλωσε: «Εκλογές χωρίς μαχαίρια δεν γίνεται να έχουμε. Θα έχουν ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές γιατί θα έχουμε και καινούργια κόμματα. Το κόμμα της κυρίας Καρυστιανού δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη αν θα φτάσει μέχρι τις κάλπες. Βλέπω ότι φθίνει διαρκώς και μπορεί να βγει από την εξίσωση. Και μετά βεβαιότητος θα μπει στην εξίσωση το κόμμα του κ. Σαμαρά», δηλώνει η δημοσιογράφος για το πολιτικό σκηνικό.

«Η κυρία Καρυστιανού έχει δεξαμενές που τις μοιράζεται με τον κύριο Σαμαρά και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Οπότε, αν δεν φτάσει μέχρι τις κάλπες ή φτάσει με μισή ανάσα, θα δούμε πώς θα μετακινηθούν αυτά τα πολιτικά ακροατήρια», πρόσθεσε.

«Το βλέπω δύσκολο ο Αλέξης Τσίπρας να ξεπεράσει το 20%», ανέφερε στο τέλος της συνέντευξης.