Πέτρος Λαγούτης: «Πάντα είχα ως γνώμονα τα παιδιά μου να είναι ευτυχισμένα, είμαι περήφανος που είναι ωραίοι τύποι»

Ο Πέτρος Λαγούτης έχει δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια με την πρώην σύζυγό του, Μυρτώ Αλικάκη, με την οποία είναι γονείς δύο αγοριών. Μάλιστα, ο γιος τους, Δημήτρης ακολουθεί τα βήματά τους στην υποκριτική τέχνη.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος την Τρίτη (29.09.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και μίλησε για όλα στον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Ο Πέτρος Λαγούτης μίλησε για τα πρώτα του χρόνια στην υποκριτική αλλά και για τους γιους του.

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«Προσπαθούμε ως γονείς να είμαστε άμεμπτοι, αλλά είναι ψέμα», παραδέχτηκε ο Πέτρος Λαγούτης.

«Είμαι περήφανος που οι γιοι μου είναι ωραίοι τύποι, δύο καλά παιδιά, δύο ωραία μυαλά. Ας κάνουν ό,τι θέλουν. Σάμπως εμένα με κατάλαβε κανένας όταν είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός…», δήλωσε ακόμα ο Πέτρος Λαγούτης.

«Πάντα είχα ως γνώμονα τα παιδιά μου να είναι ευτυχισμένα. Από τη στιγμή που ο γιος μου μού είπε “αυτό θέλω να κάνω” του εξηγήσαμε με τη μητέρα του τις δυσκολίες και ότι θέλει γερό στομάχι», ανέφερε στην ίδια συνέντευξη.

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«Στα χρόνια της σχολής δε με απασχόλησε τι θα γίνει με την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Που δεν ήξερα κανέναν στον χώρο, ήμουν άσχετος τελείως. Δεν με απασχόλησε και μου ήρθαν τα πράγματα πάρα πολύ ωραία.

Ξεκίνησα με το “Σκλαβί” της Ξένιας Καλογεροπούλου, σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου, ο οποίος τώρα σκηνοθέτησε τον Δημήτρη, τον γιο μου, το καλοκαίρι στην Επίδαυρο», δήλωσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.

«Δε μου αρέσουν οι σκηνοθέτες που αντιμετωπίζουν τους ηθοποιούς σαν μαριονέτες», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξή του ο Πέτρος Λαγούτης.