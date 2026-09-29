Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση της influencer για το προσωρινό κλείσιμο του μαγαζιού της στο Παρίσι

Σαν… κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση ότι η Ιωάννα Τούνη κλείνει προσωρινά το μαγαζί που άνοιξε στο Παρίσι, μόλις λίγες μέρες μετά τα εγκαίνια.

Το κρουασανάδικο που άνοιξε η γνωστή influencer στην Μονμάρτρη την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου έκλεισε προσωρινά για να αναβαθμιστούν κάποια πράγματα, όπως ανέφερε η ανακοίνωση της ίδιας της επιχείρησης. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τρίτης (29.09.2026) και το ίδιο απόγευμα η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε αυτήν την απόφαση.

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Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα story στο Instagram με μία φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο, καθώς επιστρέφει από το Παρίσι στην Ελλάδα. Η επιχειρηματίας ήταν εκεί εδώ και αρκετές μέρες μαζί με τον γιο της, Πάρη.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η επιχείρησή της πηγαίνει ανέλπιστα καλά και προκειμένου να εξοπλίσουν καλύτερά το εργαστήριό τους θα κλείσουν το κρουασανάδικο για τρεις ημέρες.

«Και κάπως έτσι γυρίζουμε σπίτι μας… Το Παρίσι για ακόμη μια φορά ήταν υπέροχο. Ανυπομονώ να έρθω πάλι!

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Το @fatrat_croissanterie επίσης πηγαίνει ανέλπιστα καλά!

Τα κρουασάν μας γίνονται sold out σχεδόν καθημερινά και δεν προλαβαίνουμε να φτιάχνουμε νέα. Χθες αποφασίσαμε να κλείσουμε για 2-3 ημέρες μεσοβδόμαδα, ώστε να εξοπλίσουμε ακόμη καλύτερα το εργαστήριο μας, να εγκαταστήσουμε έξτρα εξοπλισμό στην κουζίνα μας και να σας εξυπηρετήσουμε ακόμη καλύτερα.

Thanks for your love, see u soon», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.