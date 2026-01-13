Η Ρέιτσελ Γουόρντ από τα «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» απαντά στα σχόλια για το πόσο γέρασε: «Καημένες ψυχές, σας λυπάμαι»

Σαράντα τρία χρόνια μετά την τεράστια επιτυχία της σειράς «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας», η ζωή της ηθοποιού Ρέιτσελ Γουόρντ έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική πορεία από εκείνη που τη σύστησε στο παγκόσμιο κοινό. Η πρωταγωνίστρια της εμβληματικής μίνι σειράς άφησε πίσω της τα φώτα του Χόλιγουντ και ακολούθησε έναν πιο ήσυχο, αλλά εξίσου γεμάτο δρόμο.

Η 68χρονη σήμερα ηθοποιός παντρεύτηκε τον Μπράιαν Μπράουν το 1983, λίγους μόλις μήνες μετά τη γνωριμία τους στα γυρίσματα της σειράς που καθώλωνε εκατομμύρια τηλεθεατές, και έκτοτε το ζευγάρι ζει μόνιμα στην Αυστραλία, όπου διατηρεί μια φάρμα εκτροφής βοοειδών.

Οι δύο ηθοποιοί – που στη σειρά ενσάρκωσαν τους συζύγους Λουκ Ο’ Νιλ και Μέγκι Κλίρι – απέκτησαν τρία παιδιά: τη 42χρονη Ρόχι, τη 39χρονη Ματίλντα και τον 34χρονο Τζο.

Η Γουόρντ ανήρτησε τον περασμένο μήνα ένα μήνυμα στο Instagram ευχαριστώντας τους πελάτες της για την στήριξή τους στην πρωτοβουλία της για ηθική παραγωγή κρέατος, Farmthru, με πολλούς όμως από τους θαυμαστές της να αφήνουν ορισμένα σκληρά σχόλια για την εμφάνισή της, τονίζοντας πόσο γερασμένη δείχνει.

«Διάβασα ότι είναι 68. Δείχνει πολύ μεγαλύτερη! Είμαι 62 και δεν μπορώ να πιστέψω ότι είναι μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερή μου» έγραψε ένας χρήστης με έναν άλλον να σχολιάζει με παρόμοια: «Θεέ μου, τι στο καλό σου συνέβη; Ήσουν τόσο όμορφη».

Φυσικά, υπήρξαν και αρκετοί που έσπευσαν να την υπερασπιστούν. «Για όνομα του Θεού, απαίσια σχόλια – ήταν και είναι όμορφη και κάνει καταπληκτική δουλειά».

Απαντώντας στα αρνητικά σχόλια, η Ρέιτσελ Γουόρντ δήλωσε ότι λυπάται όσους την κρίνουν για την εμφάνισή της.

«Σ’ ευχαριστώ καλή μου κυρία, που με υπερασπίζεσαι» έγραψε. «Απλώς, λυπάμαι αυτές τις καημένες ψυχές που φοβούνται τόσο πολύ τα γηρατειά. Θα μάθουν ότι για μια γυναίκα η απόλυτη ελευθερία είναι να αφήσει πίσω της τη νεότητα και την ομορφιά. Ήταν όμορφο όσο κράτησε, αλλά η ζωή έχει τόσα πολλά ακόμη να προσφέρει. Δεν μπορείς να γνωρίσεις τις χαρές της μέχρι να φτάσεις εκεί».

Όταν ερωτεύτηκε τον συμπρωταγωνιστή της στην σειρά «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας»

Μιλώντας το 2019, η Ρέιτσελ αποκάλυψε την αδιαμφισβήτητη χημεία που υπήρχε ανάμεσα σε εκείνη και τον Μπράιαν στα γυρίσματα της σειράς «Τα Πουλιά Πεθαίνουν Τραγουδώντας» και αποκάλυψε ότι εκείνη έκανε την πρώτη κίνηση.

«Είχε ωραίο στέρνο. Εννοώ, είναι καθαρά θέμα χημείας, έτσι δεν είναι;» παραδέχτηκε. «Δεν το σκέφτεσαι ιδιαίτερα. Μου άρεσε. Αυτό ήταν όλο».

Όσο για το ποιος έκανε την πρώτη κίνηση, η Ρέιτσελ δεν αντιστάθηκε στον πειρασμό να πειράξει τον σύζυγό της. «Ήταν αργός όσο δεν πάει. Πραγματικά, του πήρε αιώνες. Νομίζω ότι τελικά εγώ έκανα την πρώτη κίνηση».