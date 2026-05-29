Μαντόνα: «Το καλύτερο σεξ της ζωής μου ήταν με τον Τζον Κένεντι Τζούνιορ»

«Θα αναφέρω μόνο ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή», είπε η βασίλισσα της ποπ
Μαντόνα / REUTERS / Pilar Olivares / File Photo
Η Μαντόνα δεν σταματά ποτέ να εκπλήσσει το κοινό με τις αποκαλύψεις για την πολυτάραχη προσωπική της ζωή. Αυτή τη φορά, η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ» άφησε άναυδους ακόμα και τους πιο πιστούς της θαυμαστές, μιλώντας ανοιχτά για το ποιος υπήρξε ο κορυφαίος εραστής της. Και το όνομα αυτού: Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι Τζούνιορ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Page Six, η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια μιας ανατρεπτικής συνέντευξης στην πλατφόρμα Grindr, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου άλμπουμ της Confessions II. Όταν ο σχεδιαστής Raul Lopez τη ρώτησε ευθέως για την καλύτερη ερωτική της εμπειρία, η Μαντόνα απάντησε χωρίς δισταγμό: «Θα αναφέρω μόνο ανθρώπους που δεν βρίσκονται πια στη ζωή», είπε, πριν πει το όνομα του Τζον Κένεντι Τζούνιορ.

Η ατάκα της προκάλεσε αμηχανία και επιφωνήματα έκπληξης στους παρευρισκόμενους, με τον Lopez να σχολιάζει: «Όλοι λένε ότι ήταν απίστευτος στο σεξ», και τη Μαντόνα να γνέφει καταφατικά.

Το χρονικό της κρυφής σχέσης τους

Ο σύντομος δεσμός τους τοποθετείται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, μια περίοδο γεμάτη εντάσεις και για τους δύο. Η Μαντόνα βρισκόταν στο απόγειο της δόξας της με την κυκλοφορία του Like a Prayer, ενώ παρέμενε παντρεμένη με τον Σον Πεν. Ο Τζον Κένεντι Τζούνιορ έκανε τα πρώτα του βήματα ως βοηθός εισαγγελέα στη Νέα Υόρκη, ενώ διατηρούσε παράλληλα σχέση με το μοντέλο Κριστίνα Χαγκ. 

Αν και το ειδύλλιο κράτησε λίγο, φαίνεται πως σημάδεψε τη σταρ. Βιογράφοι της εποχής αναφέρουν ότι η έλξη ανάμεσά τους ήταν αμοιβαία και εκρηκτική, παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπήρχαν τότε από το συντηρητικό περιβάλλον της οικογένειας Κένεντι.

Μετά το τέλος της σύντομης περιπέτειάς τους, οι δυο τους προχώρησαν τις ζωές τους. Ο γοητευτικός γιος του πρώην Αμερικανού προέδρου παντρεύτηκε την Καρολάιν Μπεσέτ το 1996, πριν κοπεί πρόωρα το νήμα της ζωής τους στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα του 1999. Από την άλλη, η Madonna παντρεύτηκε το 2000 τον σκηνοθέτη Guy Ritchie, ένας γάμος που έληξε οκτώ χρόνια αργότερα.

Τζον Κένεντι Τζούνιορ και Καρολάιν Μπέσετ / ΑΠΕ-ΜΠΕ


Όπως αποδεικνύεται όμως, σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, οι αναμνήσεις από εκείνο το κρυφό ειδύλλιο παραμένουν ολοζώντανες για τη «βασίλισσα της ποπ».

