Lifestyle

«Λύγισε» η Sylvia Gabriel για την Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν χαρούμενη που ξεπέρασα τον καρκίνο ενώ εκείνη ήταν άρρωστη»

Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας», είπε κλαίγοντας η Sylvia Gabriel, που φωτογράφισε το ζευγάρι στον γάμο του
Sylvia Gabriel
H Sylvia Gabriel
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που ξεπέρασα τον καρκίνο, ενώ αυτή ήταν άρρωστη», εξομολογήθηκε η Sylvia Gabriel, για την αγαπημένη της φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα.

Στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» βγήκε σήμερα (29.05.2026) η Sylvia Gabriel, στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα και φωτογράφος στο γάμο της με τον Τραϊανό Δέλλα, μιλώντας για τον αγώνα που έδωσε η γνωστή γυμνάστρια αλλά και τον χαμό της. Μάλιστα, η γνωστή φωτογράφος δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμνούς.

«Κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες», είπε αρχικά.

«Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ, για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια, ήθελε να με δει. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είχε μόνο καλά για μένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”», εξομολογήθηκε.

«Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας», είπε κλαίγοντας η Sylvia Gabriel.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
212
143
119
88
70
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Νέο «χαστούκι» για τον Μπραντ Πιτ: Και ο γιος του Μάντοξ απαρνείται το επώνυμο του πατέρα του και πλέον θέλει να λέγεται μόνο Τζολί
Η Σιλό, μόλις ενηλικιώθηκε, προχώρησε σε νόμιμη αλλαγή του ονόματός της, αφαιρώντας το «Πιτ» και κρατώντας μόνο το επώνυμο της μητέρας της - Η Ζαχάρα και η Βιβιέν έχουν επίσης εμφανιστεί δημόσια χρησιμοποιώντας μόνο το επώνυμο Τζολί
Mπραντ Πιτ
Βανέσα Αδαμοπούλου: «Δεν υπάρχει κανένας λόγος που ζούμε, είναι πολύ βαρύ να το αντέξει κάποιος»
«Η φύση απλά λειτουργεί ρυθμιστικά για να συνεχιστεί η ζωή. Υπάρχει μία εξωφρενική τυχαιότητα, δεν υπάρχει σκοπός, πράγμα που είναι αφόρητο για τον άνθρωπο», εξήγησε η γνωστή τραγουδίστρια
Βανέσα Αδαμοπούλου
9
Newsit logo
Newsit logo