«Λύγισε» η Sylvia Gabriel για την Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν χαρούμενη που ξεπέρασα τον καρκίνο ενώ εκείνη ήταν άρρωστη»

«Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που ξεπέρασα τον καρκίνο, ενώ αυτή ήταν άρρωστη», εξομολογήθηκε η Sylvia Gabriel, για την αγαπημένη της φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα.

Στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno» βγήκε σήμερα (29.05.2026) η Sylvia Gabriel, στενή φίλη της Γωγώς Μαστροκώστα και φωτογράφος στο γάμο της με τον Τραϊανό Δέλλα, μιλώντας για τον αγώνα που έδωσε η γνωστή γυμνάστρια αλλά και τον χαμό της. Μάλιστα, η γνωστή φωτογράφος δεν άντεξε και ξέσπασε σε λυγμνούς.

«Κλαίω από την πρώτη στιγμή που μου έστειλαν μήνυμα ότι έφυγε η Γωγώ, δεν έχω σταματήσει να κλαίω. Την είχα κάθε μέρα στις προσευχές μου. Έχω περάσει κι εγώ καρκίνο. Ήμουν τυχερή γιατί διαγνώστηκα πολύ νωρίς και δεν έκανα ούτε χημειοθεραπείες», είπε αρχικά.

«Την τελευταία φορά που πήγα να τη δω, δεν έβλεπε πολύ κόσμο, ο Τραϊανός την προστάτευε τόσο πολύ, για να μην εκτίθεται τόσο πολύ σε μικρόβια, ήθελε να με δει. Την είδα, τότε ήταν πολύ άρρωστη. Και είχε μόνο καλά για μένα, ότι “εσύ το ξεπέρασες, μπράβο”», εξομολογήθηκε.

«Ήταν τόσο χαρούμενη για μένα που το ξεπέρασα, ενώ αυτή ήταν άρρωστη. Αυτό το κορίτσι ήταν ένας άγγελος, το λέω και ανατριχιάζω. Ο Τραϊανός είναι για μένα η επιτομή του άντρα. Είναι ο άντρας που όλες οι γυναίκες θα θέλαμε να είχαμε δίπλα μας», είπε κλαίγοντας η Sylvia Gabriel.