Η Rihanna έγινε μητέρα για τρίτη φορά – Γέννησε στα 37 της ένα υγιέστατο κοριτσάκι

Rihanna και ASAP Rocky έγιναν γονείς για τρίτη φορά. Η τραγουδίστρια γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι και στις πρώτες φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, φαίνεται να το κρατάει αγκαλιά στο κρεβάτι του νοσοκομείου τυλιγμένο σε μια ροζ κουβέρτα, Το ζευγάρι έχει άλλα δύο παιδιά που είναι αγόρια. Το κοριτσάκι που γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, ήρθε όπως φαίνεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Η Rihanna αποκάλυψε για πρώτη φορά την τρίτη εγκυμοσύνη της με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο, πάνω στο χαλί του Met Gala νωρίτερα φέτος. Ο ράπερ, ο οποίος ήταν ένας από τους παρουσιαστές της φετινής διοργάνωσης του Met Gala, επιβεβαίωσε τα ευχάριστα νέα στους δημοσιογράφους.

Η Rihanna είχε μια ήρεμη εγκυμοσύνη και δεν θέλησε να πάρει δημοσιότητα ο τοκετός της. Αποφάσισε να κάνει την πρώτη ανάρτηση από το νοσοκομείο, μία και πλέον εβδομάδα μετά τη γέννηση της κόρης της.

«Αυτή η εγκυμοσύνη είναι τόσο διαφορετική από τις άλλες δύο. Το καταλαβαίνεις από την εμπειρία. Νιώθω ότι θα είναι κορίτσι», ανέφερε o ASAP Rocky σε παλαιότερη συνέντευξή του. «Αυτό που είναι πραγματικά σπουδαίο είναι να μεγαλώνεις μια οικογένεια και να την αγαπάς. Να είσαι εκεί γι’ αυτήν», είχε συμπληρώσει.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη badgalriri (@badgalriri)

Το διάσημο ζευγάρι έχει ήδη δύο γιους, τον 2χρονο Riot και τον 3χρονο RZA.