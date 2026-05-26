Η στιγμή που ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σβήνει κεράκια με την κόρη του αγκαλιά – Νέες φωτογραφίες από τα γενέθλιά του

Την καλύτερη φάση της ζωής του διανύουν η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, καθώς απολαμβάνουν πρωτόγνωρες στιγμές ευτυχίας με την 1,5 μηνών κορούλα τους, που θα πάρει το όνομα Ξένια.

Την Κυριακή (24.05.2026) ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου είχε τα γενέθλιά του και τα γιόρτασε με πολύ ξεχωριστό τρόπο, καθώς στο πλάι του αυτή τη σημαντική για εκείνον στιγμή δεν ήταν μόνο η γυναίκα της ζωής του αλλά και η κορούλα τους. Την Τρίτη (26.05.2026) ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τα 37α γενέθλιά του.

Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες φαίνεται ο ίδιος την ώρα που σβήνει τα κεράκια της τούρτας του, κρατώντας στην αγκαλιά του τη μικρή Ξένια.

«Πιο ευτυχισμένος και γεμάτος από ποτέ!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο την κορούλα της την Παρασκευή (03.04.2026) και μετά από κάποιες ημέρες επέστρεψε και στα τηλεοπτικά της καθήκοντα στο πλατό της «Super Κατερίνας». Από τη στιγμή που έγινε μητέρα μοιράζεται στιγμές από τη νέα της καθημερινότητα με το μωρό της.

Μάλιστα, πρόσφατα, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε ένα τρυφερό story στο οποίο δείχνει την κορούλα της που της κρατά το χέρι.