Lifestyle

Η Σακίρα αποθεώθηκε στη Κοπακαμπάνα: Δύο εκατ. παρακολούθησαν τη δωρεάν συναυλία της – Εντυπωσιακές εικόνες

Βίντεο από το σπουδαίο μουσικό γεγονός
Σακίρα
H Σακίρα / REUTERS / Ricardo Moraes

Η Σακίρα έδωσε μια δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο το Σάββατο (02.05.2026)  και 2 εκατομμύρια άτομα βρέθηκαν εκεί για να την αποθεώσουν.

Η συναυλία της Κολομβιανής σταρ του τραγουδιού ήταν στα πρότυπα εκείνων που είχαν δώσει στο παρελθόν η Μαντόνα και η Lady Gaga, οι οποίες εμφανίστηκε στην Κοπακαμπάνα το 2024 και το 2025 αντίστοιχα. Αυτή η εμφάνιση της Σακίρα ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» ή «Women No Longer Cry», που πήρε το όνομά της από το άλμπουμ της του 2024.

Η μουσική εκδήλωση άρχισε γύρω στις 11 μ.μ., οι θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από νωρίς φώναζαν με ενθουσιασμό και χειροκροτούσαν ξέφρενα, καθώς drones που έγραφαν στον ουρανό πετούσαν από πάνω, γράφοντας στον ουρανό «Σ’ αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Σακίρα
Η Σακίρα αποθεώθηκε από τον κόσμο / REUTERS / Ricardo Moraes
Σακίρα
Η Σακίρα την ώρα της συναυλίας της / REUTERS/Ricardo Moraes

Σακίρα
Πανικός στη συναυλία της Σακίρα, 2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εκεί / REUTERS / Pilar Oliver

«Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, έχοντας όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική», είπε η Σακίρα στο πλήθος λίγο μόλις ανέβηκε στη σκηνή. 

Σακίρα
Οι θαυμαστές της Σακίρα απόλαυσαν τη συναυλία της /Ricardo Moraes
Σακίρα
Αμέτρητοι θαυμαστές της Κολομβιανής σταρ βρέθηκαν στη διάσημη παραλία του Ρίο Ντε Τζανέιρο για να την απολαύσουν / REUTERS / Ricardo Moraes
Σακίρα
H Σακίρα ερμήνευσε όλα τα δημοφιλή της τραγούδια / REUTERS / Ricardo Moraes

Η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε πολλά αγαπημένα τραγούδια της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ τελείωσε με το «BZRP Music Sessions #53/66», το οποίο ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
123
121
86
84
59
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo