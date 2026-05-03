Η Σακίρα αποθεώθηκε στη Κοπακαμπάνα: Δύο εκατ. παρακολούθησαν τη δωρεάν συναυλία της – Εντυπωσιακές εικόνες

Η Σακίρα έδωσε μια δωρεάν συναυλία στην παραλία Κοπακαμπάνα στο Ρίο ντε Τζανέιρο το Σάββατο (02.05.2026) και 2 εκατομμύρια άτομα βρέθηκαν εκεί για να την αποθεώσουν.

Η συναυλία της Κολομβιανής σταρ του τραγουδιού ήταν στα πρότυπα εκείνων που είχαν δώσει στο παρελθόν η Μαντόνα και η Lady Gaga, οι οποίες εμφανίστηκε στην Κοπακαμπάνα το 2024 και το 2025 αντίστοιχα. Αυτή η εμφάνιση της Σακίρα ήταν μέρος της παγκόσμιας περιοδείας της «Las Mujeres Ya No Lloran» ή «Women No Longer Cry», που πήρε το όνομά της από το άλμπουμ της του 2024.

Η μουσική εκδήλωση άρχισε γύρω στις 11 μ.μ., οι θαυμαστές της που είχαν συγκεντρωθεί εκεί από νωρίς φώναζαν με ενθουσιασμό και χειροκροτούσαν ξέφρενα, καθώς drones που έγραφαν στον ουρανό πετούσαν από πάνω, γράφοντας στον ουρανό «Σ’ αγαπώ Βραζιλία» στα πορτογαλικά.

Shakira 2 million persons show , I never see any show bigger like this I’m not gonna lie#shakira #faceless pic.twitter.com/rp2N8cNmL1 — FACELESS MAN (@facelessman21) May 3, 2026

Video de AHORA 20.50 hs desde Copacabana imágenes de la Policía de Río. Muchísimos vacíos. Hasta ahora ni llega a 800K esto. #shakira #Copacabana pic.twitter.com/lQ2K5Bv2Bk — Emia (@irraed_) May 3, 2026

Só da Shakira convidar artistas brasileiros para seu show e descer perto do público já fez esse ser o melhor show em Copacabana no Rio de janeiro! #ShakiraNaGlobo #TodoMundoNoRio #shakira pic.twitter.com/TVPRl8Viua — Karla• BTS THE COMEBACK LIVE BTS LIVE ON NETFLIX (@Karladeangelis1) May 3, 2026

«Έφτασα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, έχοντας όνειρο να τραγουδήσω για εσάς. Και τώρα δείτε αυτό. Η ζωή είναι μαγική», είπε η Σακίρα στο πλήθος λίγο μόλις ανέβηκε στη σκηνή.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια είπε πολλά αγαπημένα τραγούδια της, όπως τα «Hips Don’t Lie», «La Tortura» και «La Bicicleta», ενώ τελείωσε με το «BZRP Music Sessions #53/66», το οποίο ακολούθησε τον χωρισμό της από τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Ζεράρ Πικέ.



