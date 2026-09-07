Η Ιουλία Καλλιμάνη έκανε την πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο της για τις εμφανίσεις που θα ξεκινήσει

Σε μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Ιουλία Καλλιμάνη, καθώς τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική της ζωή πηγαίνουν περίφημα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια την Κυριακή (06.09.2026) παντρεύτηκε τον σύντροφό της, Μιχάλη Τουρατζίδη, στη Θεσσαλονίκη σε μία θρησκευτική τελετή κεκλεισμένων θυρών. Τη Δευτέρα η Ιουλία Καλλιμάνη έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά τον γάμο της προκειμένου να ενημερώσει τους θαυμαστές της για τις εμφανίσεις που πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα σε νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ιουλία Καλλιμάνη έγραψε στην ανάρτησή της: «11/9 grand premiere EDEN».

Οι διαδικτυακοί της φίλοι αντέδρασαν με ενθουσιασμό στην ανάρτηση της γνωστής καλλιτέχνιδας, με άλλους να σχολιάζουν την ομορφιά της και άλλους να γράφουν ευχές για τον γάμο της.

Ο γάμος της Ιουλίας Καλλιμάνη και του Μιχάλη Τουρατζίδη έγινε στον ναό Αγίου Βασιλείου στη Νέα Ελβετία Θεσσαλονίκης και τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Μιχάλης Τουρατζίδης έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, είναι ο άνθρωπός μου. Πίστεψε σε μένα παραπάνω απ’ ό,τι εγώ η ίδια. Με βοήθησε να μην έχω απωθημένα. Μου είπε “όταν σταματήσεις να έχεις απωθημένα, όταν σταματήσεις να λες ‘γιατί όχι εγώ;’, θα έρθει”. Και, πραγματικά, όπως μου τα είπε έγιναν. Δούλεψα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο.

Χρειάστηκε να πάω σε πνευματικό για να πάρω βοήθεια. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από αυτό. Πήγα σε έναν παππούλη που μου σύστησε ο Μιχάλης στη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη φορά πήγα για να μου διαβάσει μια ευχή, και πλέον έχει γίνει ο πνευματικός μου. Είναι ο πατήρ Αστέριος», είχε εξομολογηθεί στο παρελθόν η Ιουλία Καλλιμάνη σε συνέντευξή της στο «Secret».