Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Σάντρα Μπούλοκ έγινε 62 ετών – Η παιδική φωτογραφία και η ευχή της αδελφής της

Η Γκεζίν Μπούλοκ - Πράδο ευχήθηκε στη διάσημη σταρ μέσω του Instagram
Σάντρα Μπούλοκ
Η Σάντρα Μπούλοκ / ΑΠΕ / EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Σάντρα Μπούλοκ είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές και επιτυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με πολλές επιτυχίες στο βιογραφικό της και ταυτόχρονα μία στοργική μητέρα. 

Η εντυπωσιακή ηθοποιός είναι γεννημένη στις 26 Ιουλίου 1964 στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια και την Κυριακή (26.07.2026) έγινε 62 ετών. Η αγαπημένη αδελφή της Σάντρα Μπούλοκ, Γκεζίν Μπούλοκ – Πράδο, θέλησε να της ευχηθεί μέσω των social media.

Έτσι δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια, όπου η Σάντρα Μπούλοκ ήταν κοριτσάκι και η ίδια μωρό, καθώς έχουν 6 χρόνια διαφορά μεταξύ τους. 

«Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδερφή. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η αδερφή της Σάντρα Μπούλοκ, Γκεζίν Μπούλοκ – Πράδο.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gesine Bullock-Prado (@gesinebp)

Σημειώνεται ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ακριβοπληρωμένες Αμερικανίδες σταρ και παραγωγούς του Χόλιγουντ.

Επίσης, η Σάντρα Μπούλοκ έχει δύο υιοθετημένα παιδιά, τα οποία μεγαλώνει με πολλή αγάπη. Ο Λούις Μπάρντο Μπούλοκ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στη Νέα Ορλεάνη και η υιοθεσία του ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά και η Λάιλα Μπούλοκ γεννήθηκε το 2012 στο Μισισιπή και υιοθετήθηκε επίσημα από την ηθοποιό το 2015.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
121
99
63
55
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo