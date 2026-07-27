Η Σάντρα Μπούλοκ έγινε 62 ετών – Η παιδική φωτογραφία και η ευχή της αδελφής της

Η Σάντρα Μπούλοκ είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές και επιτυχημένες ηθοποιούς του Χόλιγουντ, με πολλές επιτυχίες στο βιογραφικό της και ταυτόχρονα μία στοργική μητέρα.

Η εντυπωσιακή ηθοποιός είναι γεννημένη στις 26 Ιουλίου 1964 στο Άρλινγκτον της Βιρτζίνια και την Κυριακή (26.07.2026) έγινε 62 ετών. Η αγαπημένη αδελφή της Σάντρα Μπούλοκ, Γκεζίν Μπούλοκ – Πράδο, θέλησε να της ευχηθεί μέσω των social media.

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Έτσι δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα παιδικά τους χρόνια, όπου η Σάντρα Μπούλοκ ήταν κοριτσάκι και η ίδια μωρό, καθώς έχουν 6 χρόνια διαφορά μεταξύ τους.

«Χρόνια πολλά στην καλύτερη αδερφή. Σ’ αγαπώ πάρα πολύ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η αδερφή της Σάντρα Μπούλοκ, Γκεζίν Μπούλοκ – Πράδο.

View this post on Instagram A post shared by Gesine Bullock-Prado (@gesinebp)

Σημειώνεται ότι η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και ακριβοπληρωμένες Αμερικανίδες σταρ και παραγωγούς του Χόλιγουντ.

Επίσης, η Σάντρα Μπούλοκ έχει δύο υιοθετημένα παιδιά, τα οποία μεγαλώνει με πολλή αγάπη. Ο Λούις Μπάρντο Μπούλοκ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2010 στη Νέα Ορλεάνη και η υιοθεσία του ολοκληρώθηκε την ίδια χρονιά και η Λάιλα Μπούλοκ γεννήθηκε το 2012 στο Μισισιπή και υιοθετήθηκε επίσημα από την ηθοποιό το 2015.