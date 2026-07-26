Δανάη Μιχαλάκη για Γιώργο Παπαγεωργίου: Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι και θαυμάζω

Η Δανάη Μιχαλάκη έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό Vita και τη δημοσιογράφο Φαίη Βακρινού και αναφέρθηκε τόσο στο κεφάλαιο μητρότητα όσο και στον άντρα της ζωής της. Η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου έχουν δημιουργήσει μία υπέροχη οικογένεια και είναι γονείς μία κόρης.

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«Όταν γίνεσαι μητέρα, κάνεις πράγματα που ούτε η ίδια πίστευες ότι μπορείς και από την άλλη, θέλοντας και μη, γεννιούνται κάποιοι φόβοι που ίσως φανταζόσουν ότι δεν θα σε απασχολούσαν ποτέ. Εγώ νιώθω ότι έχω μια ισορροπία, δεν έχω πολλούς φόβους. Το σίγουρο είναι ότι οι μαμάδες είμαστε πολύ δυνατές και μπορούμε να κάνουμε τα πάντα», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός, προσθέτοντας: «Για ένα ανακάλυψα ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν θα έκανα για τη μικρή, ότι έχω μέσα μου μια απίστευτη δύναμη. Αυτή η δύναμη σημαίνει πολλά: σημαίνει αντοχή, σημαίνει θέληση. Θέληση να είμαι καλά, να είμαι δημιουργική, να είμαι εγώ ένας καλύτερος άνθρωπος ώστε να γίνω το καλύτερο παράδειγμα για εκείνη».

Έπειτα, η Δανάη Μιχαλάκη μίλησε για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Γιώργο Παπαγεωργίου.

«Έχω δίπλα μου έναν άνθρωπο που εμπιστεύομαι και θαυμάζω. Μου αρέσει πολύ που είμαστε στο ίδιο επάγγελμα και έχουμε κοινά ενδιαφέροντα, γιατί υπάρχει κατανόηση, συνεννόηση και στήριξη σε όλα – στα ωράρια, στην κούραση, στο στρες…», είπε χαρακτηριστικά.

«Όταν επιστρέφουμε σπίτι από τη δουλειά, θα πούμε τα νέα μας, αλλά, όχι, δεν μιλάμε όλη την ώρα για τα επαγγελματικά μας. Υπάρχουν άλλωστε τόσα άλλα πράγματα να πούμε», ανέφερε ακόμα η Δανάη Μιχαλάκη για τον Γιώργο Παπαγεωργίου.