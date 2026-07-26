Lifestyle

Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσαν τη συνεργασία τον φετινό χειμώνα

«Δεν είστε έτοιμοι… για αυτό που έρχεται… Stay tuned...», έγραφε η επίσημη σελίδα του Έναστρον στο Instagram
Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς
Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους τον φετινό χειμώνα και αυτή η εκρηκτική συνεργασία ανακοινώθηκε και επίσημα από το κέντρο στο οποίο θα εμφανιστούν μαζί. 

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία ανακοινώθηκε μέσω των social media την Κυριακή (26.07.2026). Στη φωτογραφία που ανέβηκε στο Instagram απεικονίζονται η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς να δαγκώνουν ένα μήλο, αλλά χωρίς να αποκαλύπτεται ολόκληρη η πόζα τους. 

«Δεν είστε έτοιμοι… για αυτό που έρχεται… Stay tuned…», έγραφε η επίσημη σελίδα του Έναστρον στο Instagram. 

 
 
 
 
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A post shared by ENASTRON ATHENS (@enastron_athens)

Οι δύο υπερεπιτυχημένοι καλλιτέχνες, που αμφότεροι ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο «Έναστρον» επί της οδού Πειραιώς, σε ένα σχήμα που σίγουρα θα γίνει πόλος έλξης τη νέα χειμερινή σεζόν στην Αθήνα.

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