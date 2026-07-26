Κατερίνα Λιόλιου και Σάκης Ρουβάς ανακοίνωσαν τη συνεργασία τον φετινό χειμώνα

Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους τον φετινό χειμώνα και αυτή η εκρηκτική συνεργασία ανακοινώθηκε και επίσημα από το κέντρο στο οποίο θα εμφανιστούν μαζί.

Η πολυαναμενόμενη συνεργασία ανακοινώθηκε μέσω των social media την Κυριακή (26.07.2026). Στη φωτογραφία που ανέβηκε στο Instagram απεικονίζονται η Κατερίνα Λιόλιου και ο Σάκης Ρουβάς να δαγκώνουν ένα μήλο, αλλά χωρίς να αποκαλύπτεται ολόκληρη η πόζα τους.

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«Δεν είστε έτοιμοι… για αυτό που έρχεται… Stay tuned…», έγραφε η επίσημη σελίδα του Έναστρον στο Instagram.

View this post on Instagram A post shared by ENASTRON ATHENS (@enastron_athens)

Οι δύο υπερεπιτυχημένοι καλλιτέχνες, που αμφότεροι ανήκουν στο δυναμικό της Panik Records, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους στο «Έναστρον» επί της οδού Πειραιώς, σε ένα σχήμα που σίγουρα θα γίνει πόλος έλξης τη νέα χειμερινή σεζόν στην Αθήνα.