Ο Θοδωρής Φέρρης μέθυσε σε συναυλία στα Χανιά: «Είμαι γ@@@@ε τα, θέλω να είστε επιεικείς»

«Βαριά» έπεσε στον Θοδωρή Φέρρη η συναυλία του στα Χανιά. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν άντεξε από τις «κούπες» των Κρητικών και αποκάλυψε επί σκηνής πως μέθυσε, ζητώντας από του χρήστες του TikTok να μην τον «ξεσκίσουν».

Στα βίντεο από τη συναυλία του Θοδωρή Φέρρη στα Χανιά, το Σάββατο (25.07.2026) φαίνεται ο τραγουδιστής σε αρκετά εύθυμη διάθεση.

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Αντιλαμβανόμενος πως το αλκοόλ που έρεε άφθονο εν τέλει τον επηρέασε, άρπαξε το μικρόφωνο και με κάποια δυσκολία παραδέχθηκε: «Είμαι γ@@@@ε τα. Θέλω να είστε επιεικής στο TikTok, μην με διαλύσετε».

Σε άλλα βίντεο φαίνεται να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τα τραγούδια του. Ψύχραιμος, ξεσπά σε γέλια και εξηγεί στους θαυμαστές του: «Μου συνέβη το εξής πολύ περίεργο, μέθυσα. Πού είναι το περίεργο. Ό,τι πιο αναμενόμενο ήταν. Μέθυσα ρε παιδιά, δεν σκότωσα και κανέναν».

Το κοινό ξεκίνησε να τον χειροκροτά και να ζητωκραυγάζει.

Τα εν λόγω βίντεο έχουν μαζέψει ήδη χιλιάδες προβολές.