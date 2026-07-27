Ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα και τραγούδησε το «Απορώ», δίπλα στον Βασίλη Σαλέα

Μία ιδιαίτερη στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν το πανηγύρι του ΑΟ Καμένων Βούρλων, που έγινε το βράδυ της Κυριακής (26.07.2026) στον προαύλιο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου της περιοχής. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ανάμεσα στους επισκέπτες και ανέβηκε στη σκηνή, ερμηνεύοντας μία διαχρονική επιτυχία.

Η Χαρά Βέρα κάποια στιγμή ανακοίνωσε στον κόσμο ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται στο πανηγύρι και αμέσως όλοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, σύμφωνα με το lamiareport.gr. Ύστερα από λίγο ο γνωστός τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή και είπε το τραγούδι «Απορώ», του Μάκη Χριστοδουλόπουλου.

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Μάλιστα, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν μόνος στο stage, αλλά είχε δίπλα του τον Βασίλη Σαλέα, ο οποίος τον συνόδευε με το κλαρίνο του. Η στιγμή ήταν μοναδική και όταν ο τραγουδιστής υποκλίθηκε από σεβασμό στο σπουδαίο ταλέντο του Βασίλη Σαλέα, απέσπασε το πιο θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

Το βίντεο από την εμφάνιση του αγαπημένου ερμηνευτή στο πανηγύρι των Καμμένων Βούρλων ανέβηκε και στα social media και έγινε αμέσως viral.

#mazwnakis #news #panigiri #kamena πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr @lamiareport.gr Μοναδικός Γιώργος Μαζωνάκης ανέβηκε σε πίστα σε πανηγύρι στα Καμένα Βούρλα, τραγούδησε το «Απορώ» και υποκλίθηκε στο κλαρίνο του Βασίλη Σαλέα! Οι τυχεροί που βρέθηκαν στο πανηγύρι όπως ήταν φυσικό τον αποθέωσαν και μετά όλοι μαζί διασκέδασαν με τη Χαρά Βέρα και τον Γιάννη Τσαπρούνη στο τραγούδι. #lr

Μετά την εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη το γλέντι συνεχίστηκε και τη σκυτάλη πήραν η Χαρά Βέρα και ο Γιάννης Τσαπρούνης, οι οποίοι διασκέδασαν τον κόσμο μέχρι το πρωί.