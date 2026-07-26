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Ειρήνη Νικολοπούλου: «Βίωσα δυστυχώς σεξουαλική παρενόχληση από μικρό παιδάκι»

«Μου έχει αφήσει πολύ βαριά σημάδια άσχετα αν τα παίρνω όλα και τα κρύβω από κάτω από τα χαλάκι», εξομολογήθηκε ακόμα
Ειρήνη Νικολοπούλου
Η Ειρήνη Νικολοπούλου / NDP PHOTO
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Η Ειρήνη Νικολοπούλου έκανε μία κατάθεση ψυχής και μίλησε για τη σεξουαλική παρενόχληση που βίωσε όταν ήταν σε μικρή ηλικία.

Η γνωστή δημοσιογράφος έδωσε συνέντευξη στο vidcast του δημοσιογράφου Γιάννη Βίτσα για την Espresso. Μεταξύ άλλων, η Ειρήνη Νικολοπούλου αναφέρθηκε σε κάποιες τραυματικές εμπειρίες που βίωσε αποκαλύπτοντας ότι όταν ήταν ακόμη μαθήτρια, είχε πέσει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης.

«Βίωσα δυστυχώς σεξουαλική παρενόχληση από μικρό παιδάκι, από μαθήτρια, φοιτήτρια από τους καθηγητές. Μετά ως εργαζόμενη δημοσιογράφος δεν πέρασα καθόλου καλά και είναι κάτι το οποίο πραγματικά με σημάδεψε! Δεν μπορούσες και δεν ήξερες να το αντιμετωπίσεις! Όποιος ή όποια πει ότι ήξερε να το αντιμετωπίσει εκείνη την εποχή, θα πει ψέματα», δήλωσε η Ειρήνη Νικολοπούλου.

«Προς το τέλος όλου αυτού που πήγα κάποιον να καταγγείλω, ήρθε εναντίον μου. Ήταν πολύ δύσκολο και σκληρό. Γιατί ήμουν ένας άνθρωπος που δεν τους είχα ανάγκη. Ήμουν μορφωμένη. Δεν είχα ανάγκη να πάω με κάποιον για να προχωρήσω μπροστά. Όλο αυτό ήταν μόνο σκληρό! Με πείραξε στην ψυχολογία μου», πρόσθεσε.

 
 
 
 
 
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«Μου έχει αφήσει πολύ βαριά σημάδια άσχετα αν τα παίρνω όλα και τα κρύβω από κάτω από τα χαλάκι, όπως λέει και μια ψυχολόγος που ξεκίνησα να βλέπω τα τελευταία χρόνια. Είναι από τα πιο σκληρά κεφάλαια της ζωής μου», ανέφερε ακόμα η Ειρήνη Νικολοπούλου.

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