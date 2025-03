Η Σάρον Στόουν αποκάλυψε πως «απομακρύνθηκε ξαφνικά» από την ταινία της Μπλέικ Λάιβλι, «Another Simple Favor»

Δεν είναι καλή εποχή για την Μπλέιλ Λάιβλι... Η προβληματική ταινία της «Another Simple Favor», δέχτηκε νέο «χτύπημα» καθώς η Σάρον Στόουν ισχυρίστηκε ότι αποσύρθηκε «απροσδόκητα» από το καστ.

Το 67χρονο είδωλο του «Βασικού Ενστίκτου», Σάρον Στόουν επιτέθηκε στην ομάδα παραγωγής της επερχόμενης ταινίας, η οποία έχει πληγεί από ισχυρισμούς για «διαμάχη» μεταξύ των πρωταγωνιστριών Μπλέικ Λάιβλι και Άννα Κέντρικ.

Η Στόουν φέρεται να άφησε ένα σχόλιο κάτω από μια δημοσίευση του E News, που ανέλυε την υποτιθέμενη διαμάχη της Λάιβλι με την πρωταγωνίστρια του Pitch Perfect, την 39χρονη Κέντρικ.

«Μου άρεσε πολύ που με διάλεξαν και με απομάκρυναν απροσδόκητα από το ρόλο χωρίς κανέναν λόγο. Μου άρεσε πολύ», έγραψε συνοδεύοντας το σχόλιο με emojis παλαμάκια που χειροκροτούν.

Το παραπάνω σχόλιο έρχεται εν μέσω φημών για ένταση μεταξύ της Blake – η οποία έχει εμπλακεί σε νομική διαμάχη με τον συμπρωταγωνιστή του It Ends With Us, Justin Baldoni – και της Κέντρικ ενόψει της κυκλοφορίας της ταινίας τον επερχόμενο Μάιο.

Η Άννα Κέντρικ έδωσε μια μάλλον αμήχανη απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τη συνεργασία μαζί της στην ταινία.

«Ω, ξέρετε», είπε αινιγματικά όταν ρωτήθηκε πώς ήταν να δουλεύει ξανά με την Μπλέικ.

Επίσης, δεν υπάρχουν φωτογραφίες με τις δυο πρωταγωνίστριες να ποζάρουν μαζί, εκτός από μια φωτογραφία με τον σκηνοθέτη τους.

Η ταινία «Another Simple Favor» είναι μια αμερικανική μαύρη κωμωδία μυστηρίου του 2025 σε σκηνοθεσία του Paul Feig και σενάριο των Jessica Sharzer και Laeta Kalogridis. Πρόκειται για τη συνέχεια της ταινίας «A Simple Favor» (2018).