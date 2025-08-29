Η Σελίνα Γκόμεζ στο Μεξικό για bachelorette πάρτι, λίγο πριν τον γάμο της με τον Benny Blanco

Το πολυπόθητο «ναι» είπε η δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, τραγουδίστρια και ηθοποιός, Σελίνα Γκόμεζ, στον εκλεκτό της καρδιάς της, Benny Blanco, με τον γάμο τους να είναι όλο και πιο κοντά.

Ολόκληρο τον πλανήτη «τάραξε» η είδηση του αρραβώνα της Σελίνα Γκόμεζ με τον Benny Blanco. Η 33χρονη σταρ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την καριέρα της, την υγεία της και φυσικά την μακροχρόνια on and off σχέση της με τον Justin Bieber, κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της, βρήκε και πάλι τον έρωτα και πλέον είναι μία από τις πιο επιτυχημένες γυναίκες στον κόσμο.

Προερχόμενη από μία φτωχή οικογένεια, με καταγωγή από το Μεξικό και το Τέξας, αλλά έχοντας χτίσει μία λαμπρή καριέρα στην υποκριτική, ήδη από μικρή ηλικία, εξασφαλίζοντας ρόλους σε εκπομπές του Disney Channel, η Gomez κατάφερε να να φτάσει στην κορυφή.

Επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, μουσικά άλμπουμ και singles που έφτασαν στα top των charts, σειρά ρούχων, λανσάρισμα αρώματος και εκπρόσωπος της Unisef είναι μερικά από τα κατορθώματα που είχε κατακτήσει η Selena Gomez. Στη συνέχεια ακολούθησε η περιπέτειά της με την ασθένεια του λύκου, και η μεταμόσχευση νεφρού που της έσωσε τη ζωή.

Και τότε είναι που ήρθε και το επιχειρηματικό «παιδί» της 32χρονης σταρ, η εταιρεία καλλυντικών Rare Beauty, η οποία εκτόξευσε το ήδη «φουσκωμένο» net worth της στα ύψη, κάνοντάς την δισεκατομμυριούχο και εξασφαλίζοντάς της μία θέση στο Forbes.

Έχοντας εξασφαλίσει μία υπέρ – επιτυχημένη καριέρα, η Gomez πρόκειται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Για να το γιορτάσει, πήρε της φίλες της και ταξίδεψε μέχρι το Μεξικό, με αφορμή το bachelorette πάρτι που συνηθίζουν να κάνουν οι νύφες λίγες μέρες πριν τον γάμο τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Selena Gomez (@selenagomez)

Στον προσωπικό της λογαριασμό, ανέβασε μία σειρά φωτογραφιών από το ταξίδι της, στις οποίες εμφανίζεται με λευκά καλοκαιρινά outfit και μαγιό, και λευκό πέπλο. Μάλιστα, για τον στολισμό φρόντισε να έχει μπαλόνια που αναγράφουν «Bride to be» (προσεχώς νύφη) και «Mrs Levin» (Κυρία Λέβιν, το επίθετο του αρραβωνιαστικού της, Benny Blanco).