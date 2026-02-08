Η Shaya για τον σύζυγό της: Επειδή δεν μας βλέπουν, μας χωρίζουν, αλλά αυτό δεν μας αφορά

Για την προσωπική της ζωή και την αμοιβαία στήριξη με τον σύζυγο της, παρά τα δημοσιεύματα κατά καιρούς που τους θέλουν να χωρίζουν, μίλησε η Shaya.

Η γνωστή τραγούδιστής έδωσε μία στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου. Η Shaya μεταξύ άλλων δήλωσε ότι ο σύζυγός της ασχολείται με τη μουσική και είναι εξαιρετικός ηχολήπτης.

«Είναι ο άνθρωπος μου. Ένας σύντροφος που σέβεται τα όνειρα μου και με στηρίζει έμπρακτα. Είναι κι εκείνος άνθρωπος του χώρου, οπότε υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Δεν ανταγωνιζόμαστε, συμπορευόμαστε», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια για τον σύζυγό της, Θοδωρή Παπαντώνη.

«Δεν προβάλλουμε την προσωπική μας ζωή γιατί ανήκει σε εμάς. Επειδή δεν μας βλέπουν, μας χωρίζουν, αλλά αυτό δεν μας αφορά. Έχουμε επιλέξει να κρατάμε την προσωπική μας ζωή μακριά από τη δημοσιότητα. Αυτό μας έχει προστατεύσει. Βασίζεται στον σεβασμό και στην ισορροπία.

Ο σύζυγος μου ασχολείται με τη μουσική, είναι εξαιρετικός ηχολήπτης και, όταν χρειάζεται να λείπουμε και οι δυο για δουλειά, φροντίζουμε να βρίσκουμε χρόνο για το παιδί μας. Ο γάμος μας λειτουργεί, γιατί συνεργαζόμαστε, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και σεβόμαστε τα όνειρα του καθενός», τόνισε ακόμα η Shaya.