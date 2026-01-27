Η Σίντνεϊ Σουίνι κρέμασε σουτιέν της στην πινακίδα του Χόλιγουντ και κινδυνεύει με σύλληψη – Δείτε το βίντεο

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι κινδυνεύει να συλληφθεί για βανδαλισμό, αφού σκαρφάλωσε στην πινακίδα του Χόλιγουντ και κρέμασε τα σουτιέν της σε αυτήν για να προωθήσει τη νέα της μάρκα εσωρούχων.

Η ξανθιά καλλονή και ηθοποιός Σίντνεϊ Σουίνι που έχει κάνει το Χόλιγουντ να μιλάει για εκείνη, έλαβε άδεια από την αρμόδια υπηρεσία του Λος Άντζελες FilmLA για να κάνει γυρίσματα στην εμβληματική πινακίδα του Χόλιγουντ, αλλά δεν είχε άδεια να την αγγίξει, πόσω μάλλον να σκαρφαλώσει στην πινακίδα.

Τα σουτιέν αφαιρέθηκαν μετά τα γυρίσματα, αλλά η Σίντνεϊ και η παρέα της άφησαν πίσω τους 4 ή 5.

Όπως ανέφερε το TMZ, ο Τζεφ Μπέζος είναι επενδυτής του νέου brand εσωρούχων της Σουίνι.