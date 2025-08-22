Η ταινία «Happy Gilmore 2» κέρδισε το μεγάλο στοίχημα και καταρρίπτει ιστορικά ρεκόρ streaming

Η ταινία «Happy Gilmore 2» καταρρίπτει συνεχώς ρεκόρ streaming. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen Streaming, η συνέχεια της κωμωδίας του 1996 με πρωταγωνιστή τον Άνταμ Σάντλερ ήταν η ταινία με τις περισσότερες προβολές streaming την εβδομάδα 21-27 Ιουλίου με 2,9 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής από τις 25 Ιουλίου, όταν έκανε πρεμιέρα στο Netflix.

Με αυτή την τηλεθέαση, η ταινία «Happy Gilmore 2» έχει καταρρίψει το ρεκόρ για το μεγαλύτερο σύνολο προβολών σε μία εβδομάδα για ταινία στην ιστορία του top 10 του streaming της Nielsen.

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε η ταινία «Glass Onion: A Knives Out Mystery» η οποία συγκέντρωσε 2,2 δισεκατομμύρια λεπτά όταν έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2023.

Είναι η επίσης η ταινία του Άνταμ Σάντλερ με την καλύτερη εβδομάδα έναρξης streaming μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τη Nielsen, οι ταινίες του Σάντλερ έχουν δημιουργήσει πάνω από 61 δισεκατομμύρια λεπτά προβολής στο Netflix.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε σχεδόν δώδεκα πρωτότυπες ταινίες για το Netflix, συμπεριλαμβανομένων των «Murder Mystery», «Hubie Halloween» και «The Week Of».

Ο Άνταμ Σάντλερ επέστρεψε μετά από χρόνια στον ρόλο του Χάπι Γκίλμορ και φόρεσε και πάλι τα γάντια του πιο εκκεντρικού παίκτη του γκολφ του σινεμά.

Μαζί του πρωταγωνιστούν οι Τζούλι Μπόουεν και ο Κρίστοφερ ΜακΝτόναλντ.