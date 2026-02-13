Η τελευταία φωτογραφία του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ λίγα λεπτά πριν πεθάνει

Συγκίνηση έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο θάνατος του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ – του ηθοποιού που έγινε διάσημος την δεκαετία του ’90 από τον ρόλο του έφηβου «Ντόσον Λίρι» στη σειρά «Dawson’s Creek» – ο οποίος πέθανε σε ηλικία 48 ετών, ύστερα από διετή μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Δίπλα του μέχρι την τελευταία στιγμή βρέθηκε ο στενός του φίλος Αλφόνσο Ριμπέιρο.

Ο φίλος του ηθοποιούΤζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Αλφόνσο Ριμπέιρο δημοσίευσε μια σπαρακτική φωτογραφία από τις τελευταίες στιγμές του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ. Σε αυτή, αποχαιρετά τον αγαπημένο του φίλο, κρατώντας τον αγκαλιά και ακουμπώντας τρυφερά το κεφάλι του στο δικό του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alfonso Ribeiro (@therealalfonsoribeiro)

Η φωτογραφία τραβήχτηκε από τη σύζυγο του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, Κίμπερλι, λίγα μόλις λεπτά πριν του πει το «τελευταίο αντίο».

«Η τελευταία μου στιγμή ήταν που τον έκανα να γελάσει για τελευταία φορά. Ήδη μου λείπει πραγματικά» ανέφερε στην λεζάντα της ανάρτησής του ο ηθοποιός.