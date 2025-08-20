Η Τζένη Θεωνά: Θαυμάζει τον Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους σε θαλάσσια παιχνίδια

Τις φετινές διακοπές του καλοκαιριού περνά οικογενειακά η ηθοποιός, Τζένη Θεωνά, μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη και τον γιο τους, Αρίωνα.

Η Τζένη Θεωνά, που διανύει τον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει το δεύτερο παιδί τους, ένα ακόμη αγοράκι, ανυπομονεί να γίνει για δεύτερη φορά μαμά και να μεγαλώσει την οικογένεια της. Δεν σταματά βέβαια να μοιράζεται μέσω Instagram στιγμές από τις οικογενειακές τους διακοπές.

Σε πρόσφατο βίντεο, κατέγραψε τον σύζυγό της να παίζει μέσα στη θάλασσα με τον 6χρονο πλέον Αρίωνα.

Χιουμοριστικά, η Τζένη Θεωνά σχολίασε στο ίδιο βίντεο: «Είμαι η μοναδική άραγε που δεν ασχολούμαι με καμία φυσική δραστηριότητα;».