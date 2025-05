Η Τζένιφερ Λόπεζ φίλησε 2 χορευτές στη σκηνή των America Music Awards: Δείτε βίντεο

Με το στόμα ανοιχτό άφησε το κοινό που παρακολουθούσε τα American Music Awards, το show της Τζένιφερ Λόπεζ.

Η γνωστή ερμηνεύτρια ενώ χόρευε στην σκηνή των αμερικανικών βραβείων κάποια ερωτικά τραγούδια των συναδέλφων της, άρπαξε 2 χορευτές της, έναν άνδρα και μία γυναίκα και τους φίλησε στο στόμα. Αν και αυτά τα παθιασμένα φιλιά δόθηκαν καθαρά για το show, στο Twitter στήθηκε «γλέντι», με τους χρήστες να κατακρίνουν την κίνηση της Τζένιφερ Λόπεζ και να κάνουν αναφορές ακόμα και στον Μπεν Άφλεκ.

Πολλοί έγραψαν πως η Λατίνα τραγουδίστρια έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο ενώ άλλοι ανέφεραν πως ό,τι έκανε, το έκανε για να ζηλέψει ο πρώην σύζυγός της, Μπεν Άφλεκ.

Τα memes μάλιστα που δείχνουν το πόσο άβολα ένιωσαν οι χρήστες στη θέα της Τζένιφερ Λόπεζ να φιλιέται με 2 χορευτές της, έγιναν ανάρπαστα.

Me watching Jennifer Lopez’s performance at the beginning of the #AMAS pic.twitter.com/HbdDSJUqOq