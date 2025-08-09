Η βασίλισσα Καμίλα στην Ελλάδα: Κρουαζιέρα, χωρίς τον Κάρολο, σε γιοτ Σαουδάραβα δισεκατομμυριούχου

Κάτω από τον καυτό ήλιο και τα καταγάλανα νερά της Ελλάδας, «πιάστηκε» η βασίλισσα Καμίλα. Η 78χρονη επέλεξε να κάνει κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά χωρίς την συντροφιά του βασιλιά Καρόλου.

Η βασίλισσα Καμίλα απαθανατίστηκε πάνω σε σούπερ – γιοτ να λιάζεται κοιτώντας την θάλασσα. Δημοσίευμα της «Mirror» αναφέρει πως το σκάφος «Zenobia» αξίας 30 εκατομμυρίων λιρών, ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ.

Η σύζυγος του Βρετανού μονάρχη φορούσε ένα μίντι φλοράλ φόρεμα της βρετανικής μάρκας Aspiga, σε αποχρώσεις του ροζ και άσπρου και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Δείτε τις φωτογραφίες της εδώ.

Το «Zenobia», που πιστεύεται ότι πήρε το όνομά του προς τιμήν μιας βασίλισσας της Συρίας του 3ου αιώνα, έχει μήκος 57 μέτρα και αποτελεί την επιτομή της πολυτέλειας.

Μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα σε 6 καμπίνες, ενώ έχει χώρους για 13 ακόμη μέλη πληρώματος.

Οι εσωτερικοί του χώροι θυμίζουν ξενοδοχείο πολλών αστέρων, με εντυπωσιακά φωτιστικά, εξαιρετικές ξύλινες επενδύσεις και έργα σύγχρονης τέχνης στους τοίχους. Επιπλέον, το γιοτ διαθέτει εξωτερικό χώρο για φαγητό και μια ειδικά διαμορφωμένη βιβλιοθήκη που μπορεί να μετατραπεί σε αίθουσα κινηματογράφου όπως αναφέρει άλλο δημοσίευμα.

Όπως φαίνεται η βασίλισσα Καμίλα δεν είναι η μόνη που είπε φέτος «ναι» στην Ελλάδα. Πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλεντον φαίνεται πως στα τέλη του Ιουλίου επισκέφθηκαν την πανέμορφη Κεφαλονιά.