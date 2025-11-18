Η Βρισηίδα Ανδριώτου για τις τρεις δουλειές που κάνει: «Δεν είναι εύκολο να ζήσεις στην Αθήνα, να βγάζεις τίμια τα λεφτά σου»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου παραχώρησε δηλώσεις στη κάμερα της εκπομπής «Happy Day» και μίλησε για τις αποφάσεις που έχει πάρει ώστε να είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Το γνωστό μοντέλο και πρώην παίκτρια του Survivor αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο κάνει τρεις δουλειές για να τα βγάλει πέρα.

Όπως είπε παίζει στο θέατρο, εργάζεται στην υποδοχή του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης, ενώ έχει και τη δική της επιχείρηση με τσάντες. Η Βρισηίδα Ανδριώτου είναι πεπεισμένη πως το μόντελινγκ στην Ελλάδα, δεν δίνει τις προοπτικές που θα ήθελε για καριέρα.

«Το modelling έχει πεθάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό εδώ στην Ελλάδα και είπα να ασχοληθώ και με κάτι άλλο που μου αρέσει. Δουλεύω υποδοχή στο μαγαζί που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης. Είναι μια δουλειά που μου αρέσει και την κάνω, είναι ένα έξτρα εισόδημα που έχω στην τσέπη μου, γιατί όχι; Εφόσον έχω την αντοχή και είμαι στην ηλικία να το κάνω».

«Τα ΠΣΚ μου είναι γεμάτα με το θέατρο και την υποδοχή. Θα έκανα και κάτι άλλο, ίσως babysitting» αποκαλύπτει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

«Με κοιτάζουν περίεργα στο νυχτερινό κέντρο, αλλά εμένα δεν με αφορά. Το εισόδημα μου το παίρνω, όσο μπορώ να τρέχω το κάνω. Πάρα πολλές φορές ζορίστηκα οικονομικά, δεν είναι εύκολο να ζήσεις στην Αθήνα, να βγάζεις τίμια τα λεφτά σου.

Ζορίστηκα αλλά έχω μάθει να μην τα παρατάω ποτέ. Σίγουρα κοιτάω τα ένσημα. Να σπουδάζουν τα κορίτσια και να είναι ανεξάρτητες» συμπλήρωσε το μοντέλο.

Τις τελευταίες μέρες, το όνομα της Βρισηίδας Ανδριώτου βρέθηκε στο επίκεντρο, μετά τις καταγγελίες που έκανε ο Σπύρος Μαρτίκας, για την εγκληματική οργάνωση που έταζε επενδύσεις και παγίδευε ανυποψίαστους πολίτες.

Όπως είχε αποκαλύψει το newsit.gr, στην παράγραφο της δικογραφίας που ξεδιπλώνεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης, που έταζε επενδύσεις και κέρδιζε χρήματα, η Βρισηίδα Ανδριώτου αναφέρεται ως θύμα μαζί με τον τότε σύντροφο της. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται μεταξύ άλλων οι δράστες έχουν διαπράξει« Απάτη σε βάρος του Μαρτίκα και της Ανδριώτου» ενω αναφέρεται και η «ληστεία σε βάρος του Μαρτίκα».