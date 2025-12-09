Συμβαίνει τώρα:
Lifestyle

Η Ζιζέλ Μπούντχεν με ολόσωμο μαγιό και σανίδα σερφ 10 μήνες μετά τη γέννηση του γιου της

Το 45χρονο μοντέλο απέκτησε γιο με τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε τον παρασμένο Φεβρουάριο - Τρίτο παιδί για την καλλονή
Η Ζιζέλ με ολόσωμο μαγιό και σανίδα του σερφ
Η Ζιζέλ με ολόσωμο μαγιό και σανίδα του σερφ / Credit line: MiamiPIXX/VAEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Δέκα μήνες μήνες μετά την γέννηση του τρίτου της παιδιού, η Ζιζέλ ποζάρει με ολόσωμο μαγιό και σανίδα του σερφ και η εικόνα μιλάει από μόνη της. 

Το 45χρονο μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν απέκτησε το πρώτο παιδί με τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε, τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ έχει έναν ακόμα γιο και μία κόρη από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι.

Τώρα, δέκα μήνες μετά, η καλλονή απαθανατίστηκε σε παραλία του Μαϊάμι, φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο μαγιό με φερμουάρ, ενώ τη συνόδευε ένα ακόμα μοντέλο.

Η Ζιζέλ σε συνέντευξή της στη γαλλική France πριν από μερικούς μήνες μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη νέα της ζωή ως μητέρα τριών παιδιών. «Το να φτιάχνουν τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου με κάνει να νιώθω ότι είμαι σε διακοπές: με ένα μωρό, τα βράδια είναι τόσο μικρά που μετά βίας έχω χτενίσει τα μαλλιά μου τους τελευταίους μήνες!», είπε.

Στη συνέχεια, είχε αναφέρει ότι «Τώρα που το μικρό μου κοιμάται όλο το βράδυ, ξαναπαίρνω τον έλεγχο του ρυθμού μου».

Η Ζιζέλ με ολόσωμο μαγιό και σανίδα του σερφ
Η Ζιζέλ, 10 μήνες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού φωτογραφίζεται με ολόσωμο μαγιό κλέβει τις εντυπώσεις / Credit line: MiamiPIXX/VAEM / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Σε άλλο σημείο, είχε αναφέρει: «Όπως κάθε νέα μητέρα ξέρει, είναι απίστευτο το πόσο ο ύπνος ή η έλλειψη του μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αλλά από την άλλη, νιώθω πραγματικά ευγνώμων.

Το να έχω τη δυνατότητα να είμαι στο σπίτι και να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τα παιδιά μου είναι ανεκτίμητο».

Η Ζιζέλ, άρχισε να βγαίνει με τον Χοακίμ Βαλέντε τον Ιούνιο του 2023 και σημείωσε για τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Τομ Μπρέιντι: «Αισθάνομαι πιο άνετα με τον εαυτό μου και οι προτεραιότητές μου είναι πιο ξεκάθαρες. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Αισθάνομαι ότι το έχω κερδίσει»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
201
162
156
112
103
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo