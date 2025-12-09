Η Ζιζέλ Μπούντχεν με ολόσωμο μαγιό και σανίδα σερφ 10 μήνες μετά τη γέννηση του γιου της

Δέκα μήνες μήνες μετά την γέννηση του τρίτου της παιδιού, η Ζιζέλ ποζάρει με ολόσωμο μαγιό και σανίδα του σερφ και η εικόνα μιλάει από μόνη της.

Το 45χρονο μοντέλο Ζιζέλ Μπούντχεν απέκτησε το πρώτο παιδί με τον σύντροφό της, Χοακίμ Βαλέντε, τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ έχει έναν ακόμα γιο και μία κόρη από τον γάμο της με τον Τομ Μπρέιντι.

Τώρα, δέκα μήνες μετά, η καλλονή απαθανατίστηκε σε παραλία του Μαϊάμι, φορώντας ένα ολόσωμο μαύρο μαγιό με φερμουάρ, ενώ τη συνόδευε ένα ακόμα μοντέλο.

Η Ζιζέλ σε συνέντευξή της στη γαλλική France πριν από μερικούς μήνες μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη νέα της ζωή ως μητέρα τριών παιδιών. «Το να φτιάχνουν τα μαλλιά και το μακιγιάζ μου με κάνει να νιώθω ότι είμαι σε διακοπές: με ένα μωρό, τα βράδια είναι τόσο μικρά που μετά βίας έχω χτενίσει τα μαλλιά μου τους τελευταίους μήνες!», είπε.

Στη συνέχεια, είχε αναφέρει ότι «Τώρα που το μικρό μου κοιμάται όλο το βράδυ, ξαναπαίρνω τον έλεγχο του ρυθμού μου».

Σε άλλο σημείο, είχε αναφέρει: «Όπως κάθε νέα μητέρα ξέρει, είναι απίστευτο το πόσο ο ύπνος ή η έλλειψη του μπορούν να αλλάξουν τα πάντα. Αλλά από την άλλη, νιώθω πραγματικά ευγνώμων.

Το να έχω τη δυνατότητα να είμαι στο σπίτι και να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τα παιδιά μου είναι ανεκτίμητο».

Η Ζιζέλ, άρχισε να βγαίνει με τον Χοακίμ Βαλέντε τον Ιούνιο του 2023 και σημείωσε για τον χωρισμό της από τον σύζυγό της Τομ Μπρέιντι: «Αισθάνομαι πιο άνετα με τον εαυτό μου και οι προτεραιότητές μου είναι πιο ξεκάθαρες. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι. Αισθάνομαι ότι το έχω κερδίσει»