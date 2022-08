Στη νήσο Ishigaki, στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Οκινάουα για λογαριασμό του ομίλου ξενοδοχείων, Not A Hotel, κάνει την εμφάνισή της η βίλα του αρχιτέκτονα, Sou Fujimot. Τα σχέδια της βίλας, που έχει σχήμα δίσκου και βρίσκεται μέσα σε ένα κατάφυτο τοπίο της Ιαπωνίας, κόβουν την ανάσα.

Η νεοφυής επιχείρηση περιγράφει τον εαυτό της ως «όχι ένα ξενοδοχείο αλλά μια ζωή» και ήδη πολλά καταλύματά της αναφύονται σε όλη την Ιαπωνία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Not A Hotel Ishigaki σχεδιάστηκε να φιλοξενεί έως και 10 άτομα ενώ θα είναι «συνδεδεμένο με τη γη». «Η αρχιτεκτονική δομή, η οποία έχει ασαφές όριο μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού, είναι συνδεδεμένη με τη γη. Το σπίτι είναι ανοιχτό εσωτερικά και εξωτερικά και μπορείτε να περάσετε στιγμές χαλάρωσης ενώ όλη τη μέρα θα νιώθετε την άνεση της φύσης» είπαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο του Fujimoto.

The next NOT A HOTEL is at Ishigaki Island, one of Japan's leading resorts.

The open building on the vast site by the sea connects loosely with the earth. Designed by Japan's well-known architect Sou Fujimoto is a one-of-a-kind tropical resort. https://t.co/QKJUgLs9FK pic.twitter.com/c8Utn4TkR6