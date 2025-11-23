Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Δεν πιστεύω στον Θεό, σε δύσκολες στιγμές έχω απευθυνθεί στο σύμπαν»

«Έκανα την επανάστασή μου, αλλά με αυτοκαταστροφικό τρόπο», είπε η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και την Πέννυ Καβέτσου παραχώρησε η Ηλιάνα Μαυρομάτη, η οποία μίλησε για όλα…

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήρα το μικρόβιο της ηθοποιίας από τους γονείς μου, το αρνητικό του επαγγέλματος είναι ότι δεν υπάρχει διασφάλιση για το μέλλον», είπε αρχικά η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη είπε στη συνέχεια: «Ήμουν εσωστρεφές παιδί, αλλά στην εφηβεία μου έκανα την επανάστασή μου με αυτοκαταστροφικό τρόπο.

Οι γονείς μου είχαν πάντα μεγάλες προσδοκίες από μένα, θεωρούσαν ότι μπορώ να κάνω καλά πολλά πράγματα. Για εμένα όμως ήταν βάρος να πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια ότι όλα όσα πίστευαν, ισχύουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γονείς μου, μου ανακοίνωσαν όταν ήμουν πέντε ετών ότι θα πάρουν διαζύγιο. Ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος, φοβήθηκα ότι θα χάσω έναν από τους δύο. Οι γονείς μου δεν βίωσαν εύκολα τη διαδικασία του διαζυγίου τους και αυτό είχε αντίκτυπο σε μένα».

Κλείνοντας, η Ηλιάνα Μαυρομάτη ανέφερε: «Δεν πιστεύω στον Θεό. Σε δύσκολες στιγμές έχω απευθυνθεί στο σύμπαν, ζητώντας βοήθεια και στήριξη».